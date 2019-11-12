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Минчан приглашают на Встречу свободных людей

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  • 12.11.2019, 12:14
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Минчан приглашают на Встречу свободных людей

Она начнется 15 ноября в 18.00 на Октябрьской площади.

Предвыборные пикеты «Европейской Беларуси» проходят в центре столицы и в спальных районах. Активисты распространяют буклеты с информацией о кандидатах в депутаты от гражданской кампании, а также приглашают минчан на Встречу свободных людей 15 ноября, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь» можно найти по флагам с «Погоней» и символикой ЕС.

Напомним, 15 ноября в Минске пройдет Встреча свободных людей. Начало — в 18.00 на Октябрьской площади.


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