Арсений Дедок: Новое поколение должно ответить Лукашенко 3 12.11.2019, 15:03

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Арсений Дедок

Молодежный лидер призвал встретиться на Октябрьской площади 15 ноября.

Молодежный лидер Арсений Дедок, выступивший на площади Свободы во время обсуждения фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», обратился к своим сверстникам, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»

- Дорогие друзья, 8 ноября мы пришли, чтобы показать то, что белорусская молодежь есть, — заявил активист. - И мы это показали.

Также, мы показали, что Беларусь устала. Устала от того, что уже 25 лет в стране нет перемен. 25 лет мы не можем влиять на судьбу своей страны. Четверть века.

Если за это время наши соседи смогли укрепить свой суверенитет и стать экономически независимыми, то в Беларуси всерьез обсуждаются варианты инкорпорации в состав России. В следующем году состоятся президентские выборы. И Лукашенко уже решил, что пойдет на седьмой президентский срок. И мы — новое поколение — должны решительно ответить на это.

Нет — союзу с Россией!

Нет — седьмому сроку Лукашенко!

Нам нужно действовать смело и решительно. 15 ноября, 18:00, Октябрьская площадь. Жду вас, потому что вместе мы сила и мы обязательно победим!