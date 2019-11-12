закрыть
12 ноября 2019, вторник, 17:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Хорошая новость
Рубрики

Арсений Дедок: Новое поколение должно ответить Лукашенко

3
  • 12.11.2019, 15:03
  • 2,077
Арсений Дедок: Новое поколение должно ответить Лукашенко
Арсений Дедок

Молодежный лидер призвал встретиться на Октябрьской площади 15 ноября.

Молодежный лидер Арсений Дедок, выступивший на площади Свободы во время обсуждения фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», обратился к своим сверстникам, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»

- Дорогие друзья, 8 ноября мы пришли, чтобы показать то, что белорусская молодежь есть, — заявил активист. - И мы это показали.

Также, мы показали, что Беларусь устала. Устала от того, что уже 25 лет в стране нет перемен. 25 лет мы не можем влиять на судьбу своей страны. Четверть века.

Если за это время наши соседи смогли укрепить свой суверенитет и стать экономически независимыми, то в Беларуси всерьез обсуждаются варианты инкорпорации в состав России. В следующем году состоятся президентские выборы. И Лукашенко уже решил, что пойдет на седьмой президентский срок. И мы — новое поколение — должны решительно ответить на это.

Нет — союзу с Россией!

Нет — седьмому сроку Лукашенко!

Нам нужно действовать смело и решительно. 15 ноября, 18:00, Октябрьская площадь. Жду вас, потому что вместе мы сила и мы обязательно победим!


популярное за неделю

Мнение

Большинство белорусов ненавидит диктатора
Большинство белорусов ненавидит диктатора Николай Статкевич
Обращение к белорусам, которое не покажут по БТ
Обращение к белорусам, которое не покажут по БТ Ирина Халип
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина Олег Сенцов
У меня для вас хорошая новость!
У меня для вас хорошая новость! Евгений Афнагель