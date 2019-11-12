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Украина обновила рекорд по урожаю зерновых

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  • 12.11.2019, 20:50
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Украина обновила рекорд по урожаю зерновых

Собранный на данный момент урожай уже превысил прошлогодний.

В Украине собрали урожай с 96% территорий (14,6 млн га), намолотив рекордные 70,8 млн тонн зерновых. Об этом сообщает пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины во вторник, 12 ноября, передает korrespondent.net.

В частности, пшеницы собрано 28,1 млн тонн, кукурузы - 30,8 млн тонн, ячменя 8,9 млн тонн, ржи - 333 тыс. тонн, гречихи - 89 тыс. тонн.

Наибольший вал зерна намолотили аграрии в Винницкой (5,8 млн тонн), Полтавской (5,4 млн тонн), Черкасской (4,4 млн тонн), Харьковской (4,3 млн тонн) областях.

Также подсолнечника намолочено 14,5 млн тонн с площади 5,8 млн га (99%), сои – 3,7 млн тонн с площади 1,6 млн га, или 99%.

Тем временем в Украине продолжается посевная кампания - к 12 ноября под урожай озимых культур 2020 года засеяно 6,9 млн га, или 95% к прогнозу.

Отметим, в прошлом году Украина собрала рекордные 70,1 млн тонн зерновых.


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