Румас: Если с Медведевым не договоримся по «интеграции», нам поставят плохую оценку 28 13.11.2019, 11:55

4,856

Сергей Румас и Дмитрий Медведев

Фото: ТАСС

Премьер-министр заявил, что переход на российскую налоговую систему «будет благом».

Ход переговоров по согласованию с Россией «дорожных карт» углубленной интеграции прокомментировал в среду премьер-министр Сергей Румас на полях конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты», сообщает tut.by.

Всего Беларусь и Россия обсуждают 31 дорожную карту углубленной интеграции.

— Консультации идут каждый день, около половины карт согласовано практически полностью. Если никаких новшеств не появится в оставшиеся дни ноября, то эти карты готовы к подписанию в пакете. По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе, по нефти и по газу. Но там нет нерешаемых вопросов. Думаю, во вторник, после заседания Совмина, мы договорились с моим российским коллегой Дмитрием Анатольевичем пройтись по всем этим картам и постараться максимально снять разногласия. Президентам мы не можем вынести тот блок разногласий, которые есть сегодня. Это не неразрешимые вопросы, они вставали в наших взаимоотношениях с Россией и раньше. Думаю, найдем развязки.

На вопрос о том, что делать, если развязки все-таки премьеры не найдут и Беларусь останется, к примеру, без газового контракта на 2020 год, Румас подчеркнул:

— Значит, Путин и Лукашенко поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки!

Комментируя переговоры по дорожной карте, касающейся Налогового кодекса, Румас заверил, что дорожные карты будут подписаны, только если интересы Беларуси будут полностью учтены.

— Налоговый кодекс — одна из самых сложных дорожных карт. Страны это время самостоятельно развивали налоговое законодательство и за очень короткий период его унифицировать (а мы не говорим о переходе на российское или белорусское законодательство), взять все лучшее, что есть в каждой стране, очень сложно технически. Но налоговая нагрузка в Российской Федерации намного ниже. И переход для наших субъектов хозяйствования на российские ставки налогов был бы большим благом. Естественно, возникают вопросы компенсации выпадающих доходов бюджета. Дискуссия с Россией скорее идет об этом — как Беларусь будет компенсировать те выпадающие доходы, чтобы это не оказало негативного влияния на экономику, — сказал Румас.

Ревизия договора о «союзном государстве»

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства «союзного государства» в порядке, который предусмотрен договором о создании «союзного государства» от 8 декабря 1999 года. Согласно ему, у стран должны быть единая валюта, единый суд, единая таможня. Договор также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере, путь к единому парламенту и единому «президенту».

25 декабря 2018 года во время встречи Путина и Лукашенко была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов. От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В Беларуси в состав группы вошли 30 чиновников, возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.

В июле на Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию «союзного договора».

Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании «союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.