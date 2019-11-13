На Марсе резко вырос уровень кислорода 5 13.11.2019, 13:36

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Почему?

Специалисты NASA провели анализ сезонных изменений состава атмосферы Марса, данные о которых отправил аппарат Curiosity. Оказалось, что концентрация кислорода в атмосфере планеты каждую весну резко возрастает, и ученые не понимают, почему. Об этом пишет slashgear.com.

На протяжении шести лет марсоход собирал данные об атмосфере Марса, анализировал их и отправлял на Землю. Из этих данных становится понятно, что в атмосфере планеты содержится 95% углекислого газа, 2,6% азота, 1,9% аргона, 0,16% кислорода и 0,06 окиси углерода.

Впрочем, на Марсе присутствует явление циркуляции молекул, которое связано с сезонными изменениями давления зимой и весной. С азотом и аргоном ситуация сходится с той, что прогнозируют исследователи.

С кислородом все иначе — весной его содержание в атмосфере планеты начинает резко возрастать и только осенью падает до уровня, предсказанного известными химическими процессами. Причем каждый год количество кислорода разное. Другими словами, сначала его что-то производит, а затем удаляет. В последний раз уровень кислорода в атмосфере красной планеты превысил 30%, при том что в атмосфере Земли его содержится около 20%.

Ученые пока точно не могут сказать, с чем это связано. Есть предположение, что изменение пропорции кислорода в атмосфере Марса совпадает по времени с изменением уровня метана. Издание in-space.ru уточняет, что «кислород и метан могут быть произведены как биологическим путем, например микробами, так и абиотическим — в химических процессах, связанных с водой и грунтом».