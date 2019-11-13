Как БТ заставило своим сюжетом всех смеяться 13.11.2019, 14:15

Фото: tsn.ua

Вряд ли в демократической Австрии могли подозревать, что у них так много общего с Беларусью под управлением Лукашенко.

Для начала в репортаже заявили: «Официальный визит Лукашенко в Австрию уже называют историческим». «Салідарнасць» выбрала из сюжета несколько любопытных моментов, касающихся сравнений двух стран.

Описывая экскурсию для VIP-гостей по резиденции Ван дер Беллена, авторы репортажа провели параллели с Минском:

— Вообще, резиденцию и кабинет австрийского президента обычным экскурсантам можно посетить только раз в году. 26 октября, в день национального праздника. Количество гостей ограничено. В нашем Дворце Независимости, кстати, количество экскурсантов уже превысило тысячу, и доступ в него открыт круглый год.

Отметим, что журналисты не раз писала о том, как Дворец Независимости, вопреки прежним обещаниям, так и не стал доступным для всех. Сегодня туда пускают очень небольшие группы людей, которые получили специальное приглашение – например, чтобы получить награды от Александра Лукашенко. Да и то, эти экскурсии проводятся для гостей редко.

Но больше впечатлило другое заявление в сюжете. Когда речь зашла о переговорах с участием министров, прозвучало сравнение двух стран по родственной и даже политической линии:

— Было о чем поговорить, ведь политика — дело тонкое. Особенно на нашем континенте. Если образно, то представьте, что Беларусь и Австрия — это как две сестры. Но вот замуж они вышли за разных людей. С разными взглядами. Скажем, Евразийский и Европейский союз. Ведь сестры от этого родными быть не перестали? Политически две страны объединяет очень многое: Великая Отечественная война, сотрудничество во времена СССР. Да и в период независимой Беларуси Австрия всегда говорила: «Мы готовы дружить».

Вряд ли до этого момента в стране Западной Европы, которая уже столетие является демократической, могли подозревать, что у них так много общего с Беларусью под управлением Лукашенко…