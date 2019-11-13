Обнаружена самая быстрая звезда 13.11.2019, 16:01

1,334

Ее скорость составляет примерно шесть миллионов километров в час!

Отмечается, что такая высокая скорость может выбросить звезду за пределы Галактики, пишет «Популярная механика».

Наша звезда — Солнце — движется со скоростью примерно 720 000 километров в час. Может показаться, что это очень высокая скорость — она, однако, меркнет в сравнении со скоростью, детектированной у звезды S5-HVS1: как обнаружили ученые, данная звезда движется на скорости шесть миллионов км/ч.

Звезды, движущиеся с настолько большой скоростью, известны как сверхскоростные звезды, и на данный момент было обнаружено всего несколько таких объектов. Скорость таких звезд должна превышать 500 км/сек — что должно быть достаточно, чтобы освободиться от гравитации Млечного Пути и в итоге попасть в межгалактическое пространство.

S5-HVS1 же является самой быстрой из известных сверхскоростных звезд: ее скорость серьезно превосходит скорость прошлого рекордсмена — белого карлика под названием US708 (скорость последнего — примерно 1 200 км/сек, в то время как скорость S5-HVS1 — более 1 700 км/ч).

Как же появляются такие, сверхскоростные звезды? Согласно наиболее распространенной гипотезе, такие объекты появляются, когда двойная звездная система подходит слишком близко к черной дыре — и последняя одну из звезд, в то время как вторая выбрасывается на большой скорости.

В случае с S5-HVS1, как выяснили ученые, черной дырой выступила сверхмассивная черная дыра, находящаяся в центре Млечного Пути, — Стрелец A*. Исследователи полагают, что это событие произошло примерно пять миллионов лет назад.