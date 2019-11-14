Раскрыта главная загадка кофе 5 14.11.2019, 8:27

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Почему одних он бодрит, а другие засыпают?

Врач-генетик рассказал kp.ru, что происходит у нас в организме после чашки ароматного напитка и назвал 5 факторов, от которых зависит реакция на кофеин.

«Сенсационная правда о растворимом кофе!», «Шокирующая лекция эксперта!» - с такими комментариями по соцсетям разошелся ролик, ставший хитом. На видео - фрагмент выступления врача семейной медицины, диетолога Константина Заболотного. Доктор утверждает, что при обработке зерен для производства растворимого кофе удаляется оболочка, содержащая основную дозу кофеина - это ценное вещество идет на изготовление лекарств, энергетиков и проч. Кофеманам же достается сердцевина, состоящая из теобромина и других веществ, которые не стимулируют, а, якобы, наоборот расслабляют и усыпляют. «Поэтому многим хочется вздремнуть после чашки растворимого кофе, и я пью его на ночь, чтобы хорошо спать», - резюмирует эксперт. И советует ни в коем случае не использовать напиток в качестве стимулятора перед дальней дорогой за рулем: очень велик риск заснуть и угодить в аварию. Если же пить свежесваренный зерновой кофе, то опасность задремать невовремя не грозит, успокаивает доктор Заболотный.

Видео вызвало бурную дискуссию. Одни опровергают на собственном примере: самый большой прилив бодрости бывает именно после растворимого кофе, зерновой куда слабее! Другие благодарят лектора: теперь мы наконец-то поняли, почему клонит в сон. Третьи возмущаются: упомянутого теобромина-усыпителя в кофе вообще нет! А четвертые вздыхают: нас не бодрит даже самый крепкий зерновой напиток, почему?..

Это нужно знать всем о Кофе!.Что нужно знать о кофе. Механизм действия растворимого кофе и кофе из цельных зерен. Рассказывает Заболотный Константин Борисович - независимый эксперт традиционных и современных технологий здоровья, врач семейной медицины, диетолог, технолог здоровья.

Чтобы прояснить все эти вопросы, мы обратились к авторитетным научно-медицинским источникам.

- На самом деле любой кофе содержит и кофеин, и теобромин, и другие вещества-алкалоиды, воздействующие в первую очередь на наш мозг, - поясняет врач-генетик, руководитель аналитического департамента биомедицинского холдинга «Атлас» Дмитрий Никогосов. - Кофеина всегда гораздо больше, чем остальных алкалоидов - что в зерновом кофе, что в растворимом, а то, как наш организм воспримет это вещество, зависит от пяти основных факторов.

1. Соотношение «ускорителей» и «тормозов» в мозге

У нас в мозге есть специальные молекулы, улавливающие кофеин - аденозиновые рецепторы. Их четыре типа: два стимулирующих, бодрящих - как педаль газа и два других - как педаль тормоза. У большинства людей «тормозные» рецепторы преобладают над теми, которые ускоряют работу мозга. Когда такой человек пьет кофе, тормоз блокируется кофеином, и мозг начинает работать быстрее, улучшается концентрация, ощущается бодрость в целом.

В то же время есть меньшая доля людей, у которых соотношение аденозиновых рецепторов противоположное: «газовых», ускоряющих изначально больше, чем «тормозных». В этом случае кофеин преимущественно блокирует стимулирующие рецепторы (поскольку они преобладают), и в итоге работа мозга замедляется, люди начинают чувствовать слабость и сонливость.

НА ЗАМЕТКУ

- Если у вас, как и большинства, преобладает «тормозной» тип рецепторов, которые вы можете блокировать кофеином и чувствовать бодрость, то при долгом употреблении больших доз крепкого кофе таких рецепторов станет еще больше, - предупреждает Дмитрий Никогосов. Так происходит потому, что наш мозг и организм в целом это очень устойчивая система, которая всегда стремится уравновесить любое воздействие извне, адаптироваться к нему. Если мы увеличиваем стимуляцию с помощью кофеина, то мозг усиливает торможение. В итоге происходит привыкание: традиционная доза напитка не дает эффекта бодрости, а без очередной чашки кофе слабость накрывает пуще прежнего.

Чтобы избавиться от таких неприятных проявлений, нейробиологи советуют сделать перерыв, полностью воздерживаясь от кофе - буквально за несколько дней количество аденозиновых рецепторов придет в норму.

2. Состояние печени

Все, что мы едим и пьем, всасывается в кровь, а кровь всегда проходит через печень. В этом органе различные вещества из продуктов и напитков метаболизируются, то есть перерабатываются, а затем снова возвращаются в кровь и поступают к другим внутренним органам, в том числе в мозг. В ходе переработки кофеина его концентрация и, соответственно, активность снижается.

В то же время, если у человека есть заболевания печени - цирроз, гепатит, то печеночные ферменты работают слабее, кофеин отфильтровывается меньше, и до мозга доходит его большее количество. Поэтому эффект от кофе резче и сильнее.

«Таким людям - у кого активность печеночных ферментов понижена из-за болезни или генетических особенностей - надо пить меньше кофе, чем человеку со здоровой печенью», - советует наш эксперт. Одна-две чашки относительно некрепкого напитка помогут хорошо взбодриться, но если превысить такую норму, то может начаться сильное сердцебиение, головная боль и прочие неприятности.

3. Показатели давления.

Возможны три варианта:

- Если у вас пониженное давление, то кофе его поднимет, но не сильно: «Вопреки мифам кофеин воздействует на давление слабо», - поясняет Дмитрий Никогосов.

- Если давление нормальное - 120/80 - то кофеин его, скорее всего, вовсе не изменит. То есть эффект бодрости, связанный именно с подъемом давления, будет практически незаметным.

- Если у человека повышенное давление, то даже его малейший подъем очень ощутим, увеличивается риск гипертонического криза.

БУДЬ В КУРСЕ

Основные мишени, на которые воздействует кофе в нашем организме, это мозг, сердце и сосуды. А именно:

- Мозг: улучшается концентрация, активируется умственная деятельность, повышается тонус в целом.

- Сердце: увеличивается сила и частота сердечных сокращений. Из-за этого кофе опасен при ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии, гипертонии.

- Сосуды: кровеносные сосуды мышц, сердца и почек расширяются (поэтому кофе имеет легкий мочегонный эффект), в остальных органах брюшной полости сосуды сужаются.

4. Напитки-спутники

Многие любят кофе с молоком, но в последнее время в Интернете появились «страшилки»: мол, такое сочетание - едва ли не отрава.

- Кофеин крепко связывается с молочными белками, из-за этого медленнее поступает в печеночный кровоток и в итоге доходит до мозга и других органов постепенно, меньшими порциями, - разъясняет наш эксперт. - Поэтому, когда мы пьем капучино, латтэ и прочие кофейные напитки с молоком или сливками, то получаем более длительный и плавный эффект. Кофе более мягко воздействует на сердце, сосуды и нервную систему.

А вот если запивать кофе свежевыжатым грейпфрутовым соком с мякотью или заесть долькой грейпфрута, то действие кофеина, наоборот, усилится. Исследования показали, что вещества, которые содержатся в этом виде цитрусовых, блокируют один из активных печеночных ферментов. Поэтому кофеин, проходя через печень, перерабатывается-нейтрализуется в меньшей степени, в большей степени доходит до мозга, действует резче и сильнее. Кстати, от апельсинового фреша такого эффекта не замечено.

5. Количество воды в организме

Летом, когда мы часто потеем из-за жары, организм может испытывать недостаток жидкости. Если ее потери не восполнять, объем циркулирующей крови снижается, и концентрация веществ, поступающих с питанием и напитками, в крови оказывается выше. Поэтому, если в жаркую погоду пить мало воды и не отказывать себе в кофе, нужно быть готовым к тому, что возбуждающе-стимулирующий эффект кофеина окажется заметно сильнее.

СОВЕТ

Если после чашки напитка у вас начинают дрожать руки, наступает слишком сильное нервное возбуждение, появляется пугающее сердцебиение, поскорее выпейте воды. Это позволит быстро снизить концентрацию кофеина в крови и ослабить его действие.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Зерновой или растворимый - в чем разница для организма?

- Растворимый кофе подвергается большей переработке, и в нем остается меньше активных веществ, поэтому он чуть слабее зернового и, скажем так, более предсказуем в плане воздействия на организм, - отмечает врач-генетик, руководитель аналитического департамента биомедицинского холдинга «Атлас» Дмитрий Никогосов. - А вот в необработанном зерновом кофе больше бодрящих алкалоидов и в то же время других активных веществ, поэтому его эффект более многогранный и в определенной степени для нас пока загадочный: сложнее предсказать возможные позитивные и негативные эффекты для разных органов и систем. Так что исследования продолжаются.