Павел Шаройко: Приучил белорусов отвечать на приветствие «Слава Украине!» 14.11.2019, 11:07

Павел Шаройко

Украинский журналист рассказал об условиях своего освобождения.

Украинский журналист Павел Шаройко был освобожден под условие сохранения тайны его ареста в Беларуси. Об этом он рассказал в интервью «Украинскому радио».

Шаройко пояснил, что не может отвечать на вопросы о том, за что его арестовали и как проходили следственные действия.

— К моему освобождению привлекались самые высокие лица двух государств, и были предоставлены гарантии от имени нашего государства. Они заключаются в том, что условием освобождения является сохранение тайны всех вопросов, связанных с моим арестом, проведением следственных действий, судебным разбирательством, осуждением и содержанием под стражей. Наше государство обязалось воздерживаться в будущем от заявлений о моем незаконном задержании. Я понимаю, что это интересно, но существуют обязательства, и это не моя прихоть — не разглашать подобную информацию, не комментировать, не давать оценку, не выдвигать претензии, не выносить негатива в публичное пространство, — заявил Шаройко.

Журналист рассказал об условиях содержания в колонии. По словам Шаройко, ему не хватало общения на украинском языке. Но осужденные белорусы хорошо его понимали, когда он говорил на родном языке.

— Ко мне относились с уважением и скажу, что не хватало общения на родном украинском языке, но белорусы, когда я переходил с ними на украинский, они даже просили, чтобы я не останавливался и продолжал. Они очень хорошо понимают наш язык. Даже приветствие, я их уже приучил — я им говорил «Слава Украине!» и они всегда отвечали «Героям слава!». То есть они относились с уважением и это тоже помогало. Не хватало общения, чтобы слышать наш язык, потому что самому говорить и не забывать — это одно, а быть в своей языковой среде — это совсем другое. Не хватало там периодической литературы, — рассказал Шаройко.

Павел Шаройко подчеркнул, что у него ни на кого нет обиды за арест.

Он также добавил, что не знает, является ли персоной нон грата в Беларуси и не исключает, что в будущем приедет в страну.

Дело Шаройко

Украинского журналиста Павла Шаройко осудили в Беларуси на 8 лет лишения свободы за шпионаж. 20 ноября 2017 года КГБ Беларуси сообщил, Шаройко что является кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины и был задержан при проведении агентурной акции с поличным. По данным КГБ, в стране он создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.

Павел Шаройко рассказал, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.

4 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Беларуси помиловали осужденного за шпионаж Павла Шаройко.