Фотофакт: Минчан приглашают на Встречу свободных людей 14.11.2019, 11:35

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Она пройдет завтра, 15 ноября, на Октябрьской площади столицы.

Предвыборные пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь» проходят в центре Минска каждый день, сообщает пресс-служба кампании.

Лидеры «Европейской Беларуси» заявляют, что проводят кампанию активного бойкота.

Активисты кампании распространяют информационные листовки и буклеты и приглашают жителей города на Встречу свободных людей. Она пройдет завтра, 15 ноября, на Октябрьской площади Минска. Начало - в 18.00.