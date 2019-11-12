Свободные выборы — только после ухода Лукашенко 7 12.11.2019, 15:28

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Полина Шарендо-Панасюк

Сильное выступление Полины Шарендо-Панасюк.

Активистка «Европейской Беларуси» записала видеобращение к белорусам. Сайт Сharter97.org публикует текст и видео обращения Полины Шарендо-Панасюк.

- Меня зовут Полина Шарендо-Панаюск. Я представляю гражданскую кампанию «Европейская Беларусь». Я выдвигалась кандидатом в депутаты путем сбора подписей по Брестскому-Западному избирательному округу № 1. Ровно неделя прошла от моей регистрации кандидатом в депутаты до лишения меня этого статуса. Лишь неделю режим выдержал в условиях реальной избирательной кампании. Только неделя правды и критики, а агитация должна была длиться месяц.

Куда подевалась хваленая стабильность с претензией на всенародную поддержку? Быстренько скинули маски и вернулись к старым методам: запретить, не допустить к эфиру, лишить регистрации. Таким образом мы показали, что режим Лукашенко в условиях настоящих выборов сразу проигрывает.

Представители режима и сами это понимают. Поэтому годами в избирательных комиссиях сидят одни и те же люди, которые утверждают «депутатами» практически одних и тех же людей. Это самая настоящая банда наперсточников и жуликов, с распределенными ролями. Кто-то призывает поиграть, обещая золотые горы, второые — быстренько убирают наперстки, манипулируют, дурят головы.

Однако за долгие годы использования наперстки заржавели, за дырками уже невозможно спрятать обман и ложь. Это было хорошо видно по поведению жуликов на комиссиях и в судах, когда они лихорадочно лишали меня регистрации. Они были наглыми и самоуверенными, однако их глаза нервно бегали.

Тогда я поняла — они боятся. Они ощущают на своих затылках дыхание революции. Когда мы объявили о своем участии в «выборах» — многие не понимали, зачем мы это делаем. Cегодня мы можем открыто сказать, что все это время велась кампания активного бойкота лжевыборов. Мы говорили раньше и говорим сейчас: «Не участвуйте в этом цирке!». Играть с жуликами — себя не уважать. Настоящие выборы в белорусский парламент произойдут после ухода Лукашенко. И это произойдет очень скоро. Я в это верю! Жыве Беларусь!