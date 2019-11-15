Блогер Андрей Войнич: Нужно начинать с простых слов «я свободен» 2 15.11.2019, 9:42

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Андрей Войнич

Нас, свободных людей, сотни тысяч.

Ответственность за свои поступки несет только свободный человек.

Видеоблогер Андрей Войнич в своем видео приглашает на Встречу свободных людей.

- Два месяца мы вместе только и говорим о проблемах, - говорит блогер в своем обращении. - Каждый день на наших пикетах одни и те же темы: денег нет, работы нет, перспектив нет. Кому-то зарплаты не хватает на предметы первой необходимости, кому-то пенсии на лекарства.

Да о чем я вообще? Не кому-то, а почти всем. А тут еще декреты дурацкие, чиновники туповатые... Да вы сами все это знаете.

Одна и та же «карусель». Да, это наша жизнь. Но неужели говорить мы можем только о проблемах?

Что дальше? Этот вопрос прозвучал на площади Свободы в Минске 8 ноября и эхом отозвался в соцсетях и на кухнях.

Ответ в общем-то понятен. Надо что-то делать. Надо брать ответственность за свое будущее на себя. Но что стоит за этими пафосными словами?

Ответственность за свои поступки несет только свободный человек. Раб не отвечает ни за что. Только ноет и жалуется на свою тяжкую долю, радуется подачкам хозяина и говорит, что от него ничего не зависит.

Наверное, с этого и нужно начинать, с простых слов «я — свободен». С понимания того, что из этого следует, с осознания, что нужно самому решить, каким будет твой следующий шаг. И следующий. И следующий за ним.

Первые шаги — самые сложные. Это как у ребенка: бывает — спотыкаешься, бывает — падаешь. Потом шаги становятся более уверенными. И в какой-то момент смотришь вокруг и видишь: ничего себе, так ты же не один! Нас — свободных людей, сотни тысяч. Мы знаем, что делать, знаем, куда идти, знаем, как сделать нашу жизнь и страну нормальной.

Приходи на Встречу свободных людей 15 ноября в 18.00 на Октябрьскую площадь Минска. Вместе мы можем многое. Вместе мы и решим, #чтодальше.