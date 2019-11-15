«Правду о Куропатах» показали в Минске 1 15.11.2019, 10:47

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Выставка проходит в Дворце искусства.

«Правду о Куропатах» рассказывают художественные полотна и документы разных лет, в общей сложности около сотни экспонатов. Цель – не только сохранить память о прошлом, но и сберечь Куропаты сегодня, сообщает «Белсат».

Впервые эту выставку показали в Минске на ноябрьские – дедовские – дня три года назад. За это время она успела объехать ряд городов Беларуси и даже Украины. За три года изменилась экспозиция, но цель остается прежней.

«Главная цель этой выставки – и художественной, и публицистической – это не дать уничтожить и не дать осквернить Куропаты. Процесс этот происходит», – говорит один из организаторов выставки от инициативы «Эксперты в защиту Куропат» Вацлав Орешко.

Защита Куропат сегодня – среди главных тем, которую обсуждали организаторы и участники мероприятия.

Выставка «Правда о Куропатах» в минском Дворце искусства продлится до 22-го ноября.

Подробнее о выставке смотрите в полном выпуске программы.