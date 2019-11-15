Станислав Драгун: Приглашали в Россию, но остаюсь в БАТЭ 2 15.11.2019, 12:22

Станислав Драгун

Белорусский футболист остается верен клубу из Борисова.

Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун объяснил, почему отклонил предложения от клубов российской премьер-лиги и решил остаться в БАТЭ.

- В этом чемпионате ты забил уже 11 мячей — для игрока центра поля потрясающий результат. Тебя не приглашали поиграть за границей?

- Намеки и разговоры были. Но после такого неудачного для команды сезона некрасиво по отношению к БАТЭ куда-то бежать и искать варианты.

Все мысли и силы бросим на концовку этого чемпионата. Затем с чистого листа начнем готовиться к новому сезону, чтобы доказать всем, что происходившее с командой в 2019-м было случайностью.

- Куда приглашали?

- Всем хорошо знакомая Россия. Премьер-лига. Тем более мы перестали считаться там легионерами. В сторону белорусов стали смотреть более пристально, — сказал Драгун в интервью пресс-службе Parimatch.