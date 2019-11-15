Лига наций: Беларусь, скорее всего, сыграет с Грузией 15.11.2019, 14:32

Косово утратило шансы на прямую путевку на Евро-2020.

Сборная Беларуси, скорее всего, сыграет с командой Грузии в полуфинале плей-офф за путевку в финальный турнир чемпионата Европы-2020. Во втором полуфинале сойдутся сборные Косова и Северной Македонии, сообщает "Прессбол".

Правда, пока македонцы сохраняют теоретические шансы пробиться на EUR0'2020 через классический отбор. Но эти шансы призрачны. На финише квалификации должно сойтись слишком много факторов в пользу балканской команды.

До вчерашнего вечера в игре оставались и косовары, но после выездного поражения от чехов (1:2) они уже не поднимутся выше третьего места в своей группе. Таким образом, путевка на ЧЕ-2020 может достаться косоварам только через плей-офф.