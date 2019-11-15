Ирина Халип: Давайте погоним этих колхозных оккупантов поганой метлой 3 15.11.2019, 18:59

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Ирина Халип

Будем считать сегодняшний день началом этого процесса.

Сегодня в Минске проходит Встреча свободных людей.

Журналистка Ирина Халип выступила на площади Свободы:

- Помню, как мы с Николаем Статкевичем участвовали в одной акции 19 декабря 2010 года. Рада. что мы снова здесь вместе на площади.

Девять лет режим делал все, чтобы мы не смогли собраться здесь в месте. Но мы поняли: ничего в стране не изменится без мощного протестного движения. Поэтому: хватит, пора возвращаться на улицы, пора вставать из-за своих компов и выходить сюда, на площадь.

Только здесь, на площади, и вместе мы отстоим и независимость Беларуси и вернем себе честные выборы ,и сменим власть.

Без смены власти невозможны и перемены в Беларуси. Таким образом все просто: смена власти и организация мощных протестов.

А для этого мы с вами должны быть вместе.

Давайте считать, сто сегодня —это начало, а потом мы продолжим. Давайте забудем о том, что у нас разные подходы, идеи и видение будущего.

Давайте сначала прогоним этих колхозных оккупантов.

Мы сейчас - как жители Минска в 1940-х под оккупацией И эти колхозные оккупанты так просто не уйдут. Поэтому давайте погоним этих колхозных оккупантов поганой метлой. Пинками. Жыве Беларусь!