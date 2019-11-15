Ирина Халип: Нам нельзя останавливаться 1 15.11.2019, 21:40

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Ирина Халип

Беларусь обязательно будет свободной.

Один из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь», известная журналистка Ирина Халип прокомментировала Charter97.org Встречу свободных людей, которая прошла 15 ноября в Минске:

- Сегодня мы убедились, что у режима сдали нервы окончательно. Казалось бы, осталось два дня до «палаточных» выборов, город наводнен наблюдателями ОБСЕ, мы ведем совершенно легальную кампанию, встречаемся в абсолютно легальных местах, которые определены для проведения пикетов и, тем не менее, лидеров «Европейской Беларуси», наиболее ярких активистов, задерживают и не допускают к месту проведения акции. При том, что Встреча свободных людей анонсировалась скорее не как акция протеста, а как встреча единомышленников для обмена идеями и совместного поиска ответа на вопрос #что дальше.

Тем не менее, у них сдали нервы. Я вам больше скажу, такого количества тихарей, как сегодня, мы не видели уже давно. Перекрытая площадь, какие-то буры, сверла, дрели, которые заглушали звуки, поломанная плитка — все это подтверждает неадекватность этой власти.

Самым главным в сегодняшней акции было то, что на нее пришли новые и молодые люди, те, кому небезразлично будущее нашей страны. Я очень надеюсь, что на следующей акции их будет больше, что они поймут: протест - это важно, защита собственного достоинства - это не страшно, а борьба за свободную Беларусь - это необходимость.

Нам нельзя останавливаться. Для того, чтобы протесты стали массовыми и в конце концов привели к смене власти, мы должны выходить на улицы при всякой возможности. Поэтому мы все будем очень рады видеть знакомых и незнакомых, новых и старых, единомышленников и оппонентов. Приходите на площадь Свободы 16 ноября в 18-00. И Беларусь будет свободной!