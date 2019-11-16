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«О героях Слуцкого восстания говорила вся Беларусь»

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  • 16.11.2019, 9:43
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«О героях Слуцкого восстания говорила вся Беларусь»

Что происходило на наших землях в ноябре 1920-го?

14-15 ноября 1920 года в Слуцке прошёл Первый белорусский съезд Случчины, объявивший власть Белорусской Народной Республики в Слуцке и окрестностях и принял решение о подготовке вооруженной борьбы против большевистской оккупации. Телеканал «Белсат» показал фильм о Слуцком восстании.

Была сформирована армия, уже 26 ноября выступила против советских сил и боролась за независимость Слуцка и БНР в течение месяца. С героическим Слуцким восстанием солидаризировалась вся Беларусь.

В фильме рассказывается о ходе вооруженного восстания, победе и поражении повстанцев, о героях восстания и их дальнейшей судьбе, а также, как в современной Беларуси чтили их память. Съемки проходили на Случчинне и Копыльщине.

Эксперт – кандидат исторических наук Владимир Ляховский. Автор и ведущий – Вячеслав Ракицкий.


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