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Дудь и Голунов получили журналистские премии «Открытой России»

  • 17.11.2019, 9:33
Дудь и Голунов получили журналистские премии «Открытой России»
Фото: Reuters

Награды были вручены в Берлине.

Организация "Открытая Россия" провела в субботу, 16 ноября, в Берлине четвертую церемонию присуждения премий "Профессия - журналист". В номинации "Расследование" победил журналист "Медузы" Иван Голунов, сообщает dw.com.

Его наградили за материал "Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены - и при чем тут ФСБ".

Лучшим в номинации "Видеодокумент" стал Юрий Дудь, награжденный за фильм "Беслан. Помни". Журналист Роман Супер на церемонии сообщил, что Юрий Дудь принял решение отправить премию героям фильма - матерям жертв Беслана.

Премия в номинации "Репортаж" досталась Константину Саломатину и Шуре Буртину за публикацию "Заводной мандарин", посвященную ситуации в китайском регионе Синьцзян, где подвергаются преследованиям уйгуры. Она была напечатана в журнале "Русский репортер".

Лариса Муравьева и Денис Бевз, работающие на томском телеканале ТВ2, получили премию в номинации "Региональные медиа" за материал "Яр. Колпашевская трагедия".

"Открытая Россия" организовала эту премию, по собственному определению, в ситуации, когда "в России говорят об уничтожении журналистики: зачищены федеральные телеканалы, государственная цензура распространяется на любые СМИ, практически все независимые журналисты уволены, лучшие из лучших вынуждены отказываться от профессии". Организаторы премии стремятся доказать, что "российская журналистика жива - вопреки всему".


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