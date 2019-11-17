В Иране протестующие сожгли статую аятоллы Хомейни 2 17.11.2019, 14:50

Страна близка к революции.

В Иране продолжаются масштабные акции протеста, постепенно охватывающие всю территорию страны.

Сотни тысяч местных жителей вышли на улицы десятков иранских городов, сообщает ВВС (перевод — akcenty.com.ua).

Недовольство иранцев вызвали меры правительства в отношении топливной сферы. Недавно в Иране объявили об ограничении продажи бензина и повышении цен на него. Власти страны объяснили эти меры необходимостью помощи бедным и наиболее социально незащищенным слоям населения. Впрочем, после того, как топливо подорожало более, чем на пятьдесят процентов, терпению иранцев пришел конец, и на улицах оказались сотни тысяч митингующих.

Стоит отметить, что косвенной причиной топливного кризиса в Иране стали США, в одностороннем порядке вышедшие из договора по ядерной программе Тегерана, после чего со стороны официального Вашингтона в отношении Тегерана были введены жесткие экономические санкции. Эксперты считают, что подобным образом в Белом доме рассчитывают сменить власть в Иране.

Тем временем, акции протеста уже ознаменовались гибелью нескольких человек, тогда как пострадавших насчитывается не меньше десятка. По всей стране, особенно в крупных городах, происходят столкновения митингующих с силами охраны правопорядка. Люди перекрывают крупнейшие автострады и дороги страны и призывают военных и полицию присоединиться к их протесту. Ограничения на покупку топлива продолжают действовать. Гражданам разрешено приобретать 60 литров бензина в месяц по 15 000 риалов (0,13 долларов США) за литр. Каждый дополнительный литр будет стоить 30 000 риалов (0,90 долларов США).

Кроме того, стало известно, что протестующие в Иране сожгли статую аятоллы Хомейни. На митингах скандируют: «Нам врут, что США наш враг, настоящий враг в верхушке страны».