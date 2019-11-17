Врачи спасли жизнь президенту Сербии 17.11.2019, 15:40

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Министр здравоохранения страны выступил с заявлением.

Врачи в Белграде "спасли жизнь" президенту Сербии Александару Вучичу, госпитализированному из-за проблем с сердцем в субботу.

Об этом заявил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Лончар сказал, у Вучича небольшие хронические проблемы с сердцем, но в пятницу вечером произошло серьезное ухудшение состояния, и он решил обратиться к врачам.

Доктора Военно-медицинской академии, куда привезли Вучича, оценили, что жизнь президента в опасности.

По словам министра, врачи срочно предприняли необходимые меры, а организм президента хорошо отреагировал на терапию.

Врачи предписали Вучичу уменьшить свою регулярную нагрузку в ближайшее время, чтобы полностью восстановиться.