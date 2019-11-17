Волна Майданов Вячеслав Масный

17.11.2019, 17:55

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Фото: Reuters

Масштабные протесты в странах Латинской Америки имеют «украинские корни».

По Южной Америке катится волна "Майданов". Чуть ли не весь континент с населением в почти 630 млн человек охватили жесткие протесты, которые не обошли даже самое богатое и стабильное государство региона - Чили. У каждого латиноамериканца, вышедшего на улицы, есть свои мотивы, но корень проблем у региона общий.

Экономический спад - причина всех бед

Главной причиной латиноамериканских протестов являются экономические факторы. После падения диктатур в 1980-е годы, демократизации региона и его интеграции в мировую торговую систему латиноамериканские государства пережили почти 12 лет стабильного экономического роста, который сменился вот уже 6-летним периодом стагнации и упадка. По прогнозам МВФ, в этом году экономика региона будет расти только на 0,2% - самый низкий показатель в мире (в целом мировая экономика будет расти на 3,9%). Объемы государственного долга для ключевых стран региона за последние пять лет выросли вдвое - до 80% ВВП.

"Несмотря на свои разногласия, страны, в которых прогремели протесты в этом месяце, часто переживали сногсшибательный рост экономики в первом десятилетии XXI века, а после этого - не менее стремительный спад, когда цены на ключевые статьи экспорта упали. Даже Гаити, экономика которой все это время стагнировала, получала миллиарды помощи от богатой нефтью Венесуэлы, которая теперь также исчезла", - поясняется в докладе исследователей Assosiated Press Майкла Визенштейна и Луиса Гена.

Экономические трудности резко обострили проблемы социального обеспечения и неравенство, которыми "славятся" латиноамериканские государства. Майкл Рид, исследователь политики и истории Латинской Америки, отмечает, что "неравенство было более терпимым, когда присутствовало ощущение открытых возможностей и лучшего будущего. А сейчас мы наблюдаем прорыв накопленного недовольства, который произошел через осознание того, что ситуация не улучшается, а дети не будут жить лучше, чем сейчас".

Фактическим катализатором протестных взрывов стал общественный гнев после целой волны коррупционных скандалов, которая в последние годы прокатилась по региону. В одних государствах таких, как Гаити и Перу, они привели к протестам, а в других (Бразилия, Мексика и др.) - привели к власти откровенно популистские режимы. Очень красноречивым для украинцев примером такого взлета на антикоррупционных лозунгах является Гватемала, где президентом стал актер-комик - Джимми Моралес. Но пока ни одно таких правительств не продемонстрировало чудес выхода из экономического кризиса, а потому фактически ни одну страну в регионе сейчас нельзя назвать полностью стабильной.

Цифровое лицо протеста

Ситуация, когда из-за экономических проблем революции и протесты вспыхивают в целом регионе, возникает не впервые - достаточно вспомнить хотя бы "Арабскую весну" начала 2010-х годов, эхо которой слышно на Ближнем Востоке до сих пор. Кроме общего духа, Латиноамериканскую и Арабскую "весны" также объединяет ведущая роль социальных медиа и интернета, без которых масштабные протесты были бы невозможны.

"В нынешних условиях официальная цензура не работает из-за цифровых технологий. Социальные медиа и мобильная связь облегчили организацию эффективных акций протеста, позволяя молодежи преодолеть контроль правительства. Официальная коммуникация сбалансирована миллионами видео, фотографий и текстов в Twitter, Instagram и Facebook. А когда легитимность и авторитет теряются в социальных медиа, ни одно правительство не сможет править", - отметил Джордж Рамос, координатор сети Univision, исследователь миграционных процессов в Америке.

Среди прочего, эксперты солидарны и в том, что одним из катализаторов протестного взрыва в Южной Америке стал "копировальный эффект" от протестов во Франции и Гонконге. Которые, в свою очередь, в значительной степени черпали вдохновение в украинском Майдане (вплоть до того, что в качестве символики и в Париже, и в Гонконге протестующие использовали желто-голубые и красно-черные флаги).

Копировальный эффект и социальные медиа дают ответ на то, почему протесты стали возможными. А шаблонность поведения латиноамериканских политических режимов объясняет, почему почти везде политические акции сопровождаются насилием и жертвами. Как отметил Джордж Рамос, "власть в Латинской Америке привыкла реагировать на протесты только одним способом - репрессиями". Показательной является реакция президента Бразилии на протесты в соседних странах. Жаир Болсонару назвал происходящее "терроризмом" и "происками левых" и приказал армии быть готовой к немедленному силовому подавлению возможных выступлений. А сын президента, Эдуарду Болсонару предложил принять "новый Институциональный акт №5", закон, который позволял силовикам применять пытки в период диктатуры 1964-1985 годов.

Не менее жестко реагируют и другие государства, начисто игнорируя жертвы среди протестующих. Например, правительство Чили, где в результате столкновений с полицейскими уже погибли более 20 участников протестов, все эти смерти называет "случайными" и даже не предполагает вину силовиков. В регионе, где на насилие со стороны государства люди привыкли отвечать партизанщиной и криминализацией, такая "твердолобость" правящих режимов ни к чему хорошему не приведет.

Что ждет Латинскую Америку?

Едва ли не главным вопросом "Латиноамериканской весны" является то, не повторит ли она судьбу своей арабской тезки, которая достигла очень ограниченных успехов в плане демократизации, а местами только законсервировала авторитаризм или же вообще привела к развалу государств и многочисленным войнам.

Пока определенный прогресс в антивластных выступлениях наблюдается только в государствах, где существовал более или менее демократический режим. В частности, в Чили власти согласились на конституционную реформу, а в Боливии президент вообще убежал из страны в лучших традициях Виктора Януковича. А вот авторитарный режим Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на просто апокалиптическую социально-экономическую ситуацию, пока держится.

Светлого будущего "Латиноамериканской весны" исследователи не ожидают. Ведь за социальными и антикоррупционными протестами отсутствуют констуктивные политические силы, которые могли бы прийти на смену существующим. А экономические проблемы, которые являются причиной протестов, популистским наскоком не решишь.

Альма Гильермоприето, обозреватель политики Латинской Америки, "ветеран" мексиканской журналистики, сообщила изданию The Guardain, что не видит перспектив у протестов: "Эти события называют "Латиноамериканской весной", но я не считаю это правильным. Потому что нет политического движения, которое "расправило бы крылья" в результате протестов. Есть много гнева и возмущения - но они никуда не ведут".

Протесты в Латинской Америке имеют глубокие экономические и социальные корни. И пока эти проблемы не будут ликвидированы - а это дело не года и не двух - регион будет "лихорадить". А это открывает широкий простор для вмешательства в дела Латинской Америки внешних сил - в частности, Китая и России. Кремль уже поддерживает венесуэльский режим "рублем и Калашниковым", беглый боливийский президент готовил контракт с "Росатомом" на 300 млн долларов; не скрывает дружбы с Москвой и Куба. А щедрые китайские инвесторы мало обращают внимание на такие вещи, как демократия и права человека, в отличие от МВФ, с которым до сих пор безальтернативно должны были сотрудничать латиноамериканские государства. Учитывая, что Соединенные Штаты занимают пассивную позицию, и более того, активно разваливают региональные структуры, у евразийских диктатур только развязываются руки. С такими "друзьями" и "инвесторами" вполне возможно, что в результате революций и п

ротестов Латинская Америка снова вернется к хунтам, авторитарным режимам и диктатуре. И проблем на континенте станет только больше.

Вячеслав Масный, «Апостроф»