Ирина Халип: Возвращаемся на улицы! 17.11.2019, 19:21

Фото: «Наша Ніва»

«Европейская Беларусь» использовала избирательную кампанию на 100%.

Один из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь», известная журналистка Ирина Халип рассказала «Радыё Рацыя», что оппозиционные кандидаты, в частности кандидаты от«Европейской Беларуси», использовали избирательную кампанию на 100 процентов.

- Если говорить бюрократическим стилем, то была проведена большая работа с людьми. Это очень важно, потому что пока нас не будет много, мы ничего не изменим. Наивно думать, что достаточно каких-то призывов в социальных сетях и сайтах, и в поддержку демократических кандидатов выйдут сотни тысяч. Для это нужна тяжелая ежедневная работа и мы ее начали, - говорит Ирина Халип. - Во время сбора подписей мы ходили по домам, знакомились с новыми людьми.

Очень многие выразили желание к нам присоединиться. У нас появились, действительно, новые молодые активисты. Во время пикетов люди подходили и говорили, что они нас поддерживают, что тоже хотят перемен. В ответ мы говорили, что только вместе можем это сделать, потому что, извините, но просто моральная поддержка ничего не даст. Это как раз то, в чем мы должны всех убедить. Возвращаемся на улицы!

Если нас будет много, то мы сможем добиться всего, чего хотим, - считает Ирина Халип.