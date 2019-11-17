Студенческий журнал и московские протесты 17.11.2019, 20:08

Как в РФ в поддержку активистов поднялась общественная кампания.

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков и много других студентов были задержаны в Москве во время протестов летом 2019 года и стали фигурантами "московского дела": власти объявили "массовыми беспорядками" манифестации за честные выборы, которые жестоко разгонялись полицией, передает svoboda.org.

В поддержку задержанных поднялась общественная кампания, важную роль в которой играл студенческий журнал "Вышки" DOXA, до этого писавший по большей части об университетских проблемах. DOXA освещал акции протеста, собирал средства на поддержку оштрафованных студентов, организовывал отправку писем политзаключенным.

В результате власти стали мешать проведению мероприятий студенческого журнала. Перед организованной редакцией дискуссией было закрыто общественное пространство "Яма". Редакции не дали открыть собственный стенд на "Дне Вышки" по распоряжению старшего директора по информационной политике ВШЭ Олега Солодухина.

Несколько дней из жизни редколлегии DOXA Татьяны Колобакиной, Анастасии Якубовской, Маши Безверхой, Екатерины Мартыновой и Армена Арамяна – в документальном фильме Андрея Киселева "Здесь должна быть DOXA".