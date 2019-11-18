В Ираке тысячи людей вышли на антиправительственные демонстрации 18.11.2019, 8:12

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Протестующие требуют отставки правительства и реформы политической системы страны.

В ряде городов Ирака в воскресенье, 17 ноября, тысячи людей вновь вышли на антиправительственные демонстрации. Как сообщает информационное агентство AFP, кроме Багдада, протесты прошли в Куте, Эн-Неджефе, Дивании, Насирии и Басре, передает dw.com.

Антиправительственные протесты продолжаются в Ираке с 1 октября. Активисты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер по борьбе с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг, из-за которого, по мнению демонстрантов, в стране остро стоит проблема плохого снабжения домов водой и электричеством. Кроме того, активисты требуют отставки правительства премьер-министра Аделя Абделя Махди, смены элит и проведения реформы политической системы.

Отмечается, что на демонстрациях то и дело звучат антииранские лозунги, поскольку некоторые активисты полагают, что нынешнее правительство в Багдаде получает поддержку из Тегерана. В то же время некоторые эксперты отмечают сходство лозунгов на демонстрациях в Ираке с требованиями протестующих в близлежащем Ливане. Как сообщает агентство AFP, на площади Тахрир в Багдаде активисты держат транспаранты, на которых написано: "От Бейрута до Багдада, единая революция против коррупции".