Холодный душ для Лукашенко 31 18.11.2019, 8:54

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Как журналисты поставили диктатора на место.

Фактически за рукопожатиями европейских политиков в Вене правителя Беларуси ждал холодный душ от местной прессы и сдержанная реакция австрийского бизнеса, сообщает «Белсат».

Диалога с журналистами не было. Вместо него – 4 короткие вопроса от государственных СМИ. И Лукашенко отвечал на них старой мешаниной из неточностей и лжи.

«Что касается прав человека, то я не понимаю, что вы имели в виду? У нас есть право на жизнь, это главное. Право на труд. У нас бесплатное здравоохранение для всех граждан. Есть право на образование, бесплатное образование. У вас оно так развито? Далеко не так!», — надрывался диктатор.

Здесь помощники Лукашенко не доработали, иначе правитель Беларуси знал бы, что в Австрии и базовая медицина, и образование бесплатные.

«Вы когда-нибудь слышали, чтобы в Беларуси закрывали интернет или запрещали интернет? Эти упреки уже ушли в прошлое. Что касается меня, авторитарного лидера, прочитайте, что в последнее время пишет обо мне пресса – представитель демократической страны и демократической прессы», — заявил Лукашенко в Австрии.

Правда, той же белорусской демократической прессе слова в Вене не дали.

Австрийские журналисты слушали Лукашенко внимательно, но на ложь не поддались. В результате перед всеми упоминаниями о визите правителя Беларуси в Австрию аудитории напоминали, что лидер он авторитарный, а большую часть информационных материалов авторы посвящали не экономическим достижениям, а плохой ситуации с правами человека в Беларуси.

«Он уже, наверное, отвык от визитов в западные страны и не совсем понимает, что выступает не перед колхозниками насчет обосранных коров, а выступает перед западной прессой и политиками. Но манера та же самая. Довольно неординарные высказывания для западной прессы», — комментирует политический обозреватель Виталий Цыганков.

Под вечер второго дня в Австрии Лукашенко уже не скрывал своего раздражения.

«Журналисты, пользуясь дореволюционными штампами, начали нам намекать: мол, если вы того или другого не сделаете, мы вас в Совет Европы не примем, но мы не просимся!», — нервничал диктатор.

С бизнес-кругами Лукашенко также был не совсем точен.

«Результатом совместных усилий стал рост товарооборота. За последние 2 года +20%, а оборот услуг вырос вдвое. Позитивная динамика наблюдается и в этом году», — заявил диктатор.

Люди в зале знали, что товарооборот за прошедшие 5 лет уменьшился, а последние 2 года стоит на месте. Позитивная динамика есть в торговле услугами, а вот инвестиции, в том числе прямые, также падают. Но диалог и здесь не был предусмотрен, а потому Лукашенко продолжал травить байки из жизни.

«Ноу, ноу, ноу, только не по американским законам. А я им говорю: хорошо, тогда давайте по белорусским», — распинался диктатор.

В целом визит Лукашенко в Австрию больше напоминал приезд свадебного генерала: много шума, мало результата.

«В Австрии сейчас нет правительства. Партия Курца, который победил выборы, до сих пор ведет переговоры о создании коалиции. Правительства фактически нет. И это отразилось на всем визите», — прокомментировал «статус» этого визита Виталий Цыганков.