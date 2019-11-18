Пристайко: У Украины есть папка «номер два», если минский процесс не сработает 4 18.11.2019, 10:34

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ВАДИМ ПРИСТАЙКО

ФОТО: УНIАН

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе Минским соглашениям.

Альтернативой минских соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина, сообщает censor.net.ua.

Пристайко отметил, что у МИД есть "папка с вариантом номер два, на случай если вариант номер один не работает". В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий.

"Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из минских соглашений? То есть я не сказал ничего "анти-минского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", - сказал он.

В то же время он добавил, что если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия не появляется, тогда, очевидно, дипломатическая система достает третий вариант.

"И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах", - добавил Пристайко.