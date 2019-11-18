Фотофакт: на Чижовском водохранилище в Минске плавает баня 18.11.2019, 20:01

Иллюстрационное фото

В бане можно отплыть на середину водоема.

На Чижовском водохранилище мужчина, который живет на улице Голодеда, построил баню-плот на воде, об этом написала участница группы Вконтакте, посвященной Чижовке, передает the-village.me.

Поскольку вода в озере техническая, городские власти без проблем выдали мужчине разрешение.

Кроме самой парилки, в конструкции есть комната для отдыха.

В бане можно отплыть на середину водоема. Какую скорость она способна развивать, не сообщается.