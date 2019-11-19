Секреты Гоа: где можно хорошо отдохнуть в Индии 1 19.11.2019, 15:52

Туристам на заметку.

Когда говорят об отдыхе в Индии, обычно подразумевают отпуск на Гоа. Этот юго-западный штат самый маленький по площади, но один из самых главных по значению и по праву считается главным индийским курортом.

Как нередко бывает в таких случаях, он сильно отличатся от остальной территории страны. При этом и сам штат неоднороден: если юг считается оптимальным для спокойного и размеренного отдыха в Индии, то север — для более демократичного и бюджетного, пишет kurjer.info.

Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях Южного и Северного Гоа, а также о самых знаменитых пляжах всемирно известного штата-курорта.

Проживание на Северном Гоа

Север штата предлагает гостям хороший выбор доступных гестхаусов и недорогих хостелов. В них можно переночевать за 3−4 $. Правда, из удобств будут доступны только простая постель и общий санузел.

Такова специфика региона: тут мало дорогих фешенебельных гостиниц, а те немногие, что есть, размещены на охраняемой территории и предлагают отдыхающим собственные прекрасно обустроенные пляжи. Сутки в такой гостинице обойдутся в 60−70 $.

Сбалансированный вариант — небольшие гостиницы 3*, которые предлагают удобные отдельные номера и обычно имеют свой бассейн. Аренда двухместного номера в такой гостинице обойдётся примерно в 15 $.

Проживание на Южном Гоа

Юг острова — вотчина респектабельных отелей, ночь в которых стоит от 30 до 90 $ в зависимости от качества сервиса и количества звёзд.

У самых требовательных туристов есть возможность арендовать одну из вилл на побережье. Это будет стоить примерно 110−120 $ на туриста, если заселяться компаний из 5−6 человек.

Пляжи Северного Гоа

На пляжах сосредоточена вся жизнь этой части штата. Здесь можно встретить самых удивительных людей: от любознательных туристов до уличных музыкантов, профессиональных серфингистов, искателей приключений, йогов и тусовщиков. Если впечатления для вас важнее качества сервиса и комфорта, то вы не останетесь разочарованными.

Административный центр Северного Гоа — город Мапуса, название которого можно перевести как «край пастухов». Как только вы приедете, то сразу поймёте почему: местных коров можно встретить где угодно, в том числе на пляже.

Отдых здесь ценят за уникальные впечатления, особую атмосферу свободы и широкий выбор развлечений. При этом каждый курортный город стремится предоставить что-то своё.

Неизменно пользуются популярностью пляжи Ашвем, Бага, Калангут, Кандолим и Анджуна.

Кандолим

Популярен благодаря чистому мягкому песку и центрам для почти всех видов водного спорта: от сёрфинга и дайвинга до парасейлинга и плавания к местам обитания дельфинов. Расположен в 14 километрах от города Панаджи — столицы штата Гоа.

Морджим

Самый «русский» пляж Гоа, где большинство отдыхающих — граждане России и стран СНГ. Местные торговцы и владельцы заведений находчиво вплетают в речь популярные русские выражения, так что не удивляйтесь, если вас неожиданно окликнут «подойди», «посмотри» или «как дела?».

Большинство местных ресторанов и кафе предлагают заказать хорошо знакомые блюда русской кухни, в том числе пельмени, борщ или блины.

Сюда стоит ехать туристам, которые предпочитают отдых в привычной языковой среде. Но имейте в виду, что цены здесь в среднем немного выше, чем в других частях Северного Гоа.

Анджуна

Бесспорный центр ночной жизни курортного штата. Именно здесь находятся самые известные ночные клубы — Dolche Vita и Paradise. Рядом есть пляж, на котором всегда кипит жизнь. А по средам работает базар Анджуна Маркет, на котором по выгодной цене можно приобрести всевозможные сувениры: от национальных нарядов до серебряных украшений.

Бага

Компактный курортный посёлок поблизости с одноимённой рекой, в которой любят купаться дети местных жителей. Известен необычной для региона спокойной обстановкой, несколькими прекрасными гостиницами и колоритным базаром, который работает по субботам.

Пляжи Южного Гоа

Южная часть Гоа предлагает более комфортные условия, поэтому именно сюда стремятся туристы с детьми, семейные пары и любители расслабляющего отдыха. Здесь популярны пляжи Колва, Варка (так называемый «русский пляж»), Маджорда, Бенаулим и Кавелоссим.

Агуада

Этот посёлок расположен между Югом и Севером Гоа и предлагает отличные условия для отдыха с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Его выбирают за прекрасно оборудованный пологий пляж с мелким белым песком, а также за близость к местной достопримечательности — одноимённому португальскому порту.

Мирамар

Миниатюрный курортный посёлок неподалёку от центра Панаджи. Привлекает туристов живописными пляжами, но купаться в здешнем море стоит только, если вы хороший пловец.

Дона-Паула

Курорт, который выбирают любители активного отдыха. Для него здесь созданы все условия. Тут открыт один из самых хорошо оснащённых в штате спортивных клубов. При желании можно арендовать оборудование буквально для любых активностей. А молодожёны и влюбленные пары ценят местные пляжи за особую красоту и романтичные закаты.

Богмало

Прекрасно оборудованный пляж, защищённый от моря небольшой бухтой. Славится живописным побережьем с пальмовыми рощами, многочисленными кафе, ресторанами и сувенирными магазинами. Среди прочего его выбирают за близость к местной достопримечательности — портовому городу Васка-да-Гама, а также из-за расположенного в 4 км аэропорта Даболим.

Маджорда

Этот популярный курорт, по сути, является широкой полосой пляжей, объединяющих прибрежную зону поблизости с 11 посёлками, которая непрерывной лентой тянется вдоль берега почти на 30 км. Между посёлками налажено регулярное автобусное сообщение, так что при необходимости можно быстро до любой части Маджорды. Туристов привлекают живописные пальмовые рощи, которые часто спускаются к прямо к морю.