«Белшина» и «Смолевичи» вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси 2.11.2019, 17:48

«Белшина» вернулась в элиту после трехлетнего отсутствия.

«Смолевичи» и «Белшина» за три тура до конца сезона в первой лиге завоевали путевки в футбольную высшую лигу, передает «Трибуна».

В матче очередного тура «Смолевичи» сыграли вничью с брестским «Рухом» (0: 0).

Таким образом, «Рух» и гомельский «Локомотив» уже не настигнут «Смолевичи» и «Белшину».

Напомним, «Белшина» вернулась в элиту после трехлетнего отсутствия, а «Смолевичи» в прошлом году выступали в элите.