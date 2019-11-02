Брестские блогеры задали острые вопросы «мэру» города 2.11.2019, 19:51

Александр Рогачук

Фото: «Белсат»

Встреча председателя горисполкома и горожан растянулась на 3,5 часа.

Александр Рогачук – человек публичный, любящий быть в центре внимания, отвечающий на многочисленные вопросы, как президент. На этот раз встреча председателя горисполкома и горожан растянулась на 3,5 часа. При этом на нее Рогачук пришел не один, а со свитой чиновников разного ранга, которые расположились на десяток рядов в зале. Глава города поднял практически каждого из них и оперативно предлагал отвечать на вопросы людей, а сам обозначил: «у нас нет тем для замалчивания», передает «Белсат».

Фото: «Белсат»

«С такими нарушениями завод работать не будет»

Каждый, придя на встречу, мог задать любой вопрос. Людей больше, чем выборы и политика, интересовали темы здравоохранения, благоустройства, строительства детских садов, мостов и дорог. Не удалось избежать и острых вопросов, поскольку на встречу пришли и получили слово противники аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк, Александр Кабанов и Татьяна Фесикова. Последняя и задала прямой вопрос: когда все-таки будет окончательно закрыт этот завод?

— В этой ситуации могу только выразить свое отношение, которое не поменялось. Даже по заявлению самих работников компании, при благоприятном стечении обстоятельств в ближайшие полгода завод не возможно запустить, в ближайшие полгода эта тема вообще не актуальна. Завод в этом формате, с такими нарушениями, конечно, работать не будет, – ответил Рогачук.

Фото: «Белсат»

Фесикова спросила, когда окончательно решится этот вопрос, и Рогачук заявил, что, он надеется, что все идет к этому. Он предложил вместе с активистами поехать на завод, чтобы убедиться, что предприятие не работает.

Фото: «Белсат»

«Я никогда не называю себя мэром»

— На ваш взгляд, председатель горисполкома – это чиновник или политик? – спросил Александр Кабанов.

— Это чиновник. Я никогда в официальных документах не называю себя мэром, я всегда пишу председатель городского исполнительного комитета, некоторые журналисты пишут мэр, чтобы сократить.

— Вам это нравится? – тут же уточнил Кабанов.

— Я не скажу, что это так противно, – ответил Рогачук, чем вызвал смех в зале.

Фото: «Белсат»

— Значит, вы хотите сказать, что вы не против, чтобы у нас было самоуправление и председателей, мэров все же выбирали люди, а не назначали сверху? Или у вас другая точка зрения? – продолжил разговор Кабанов.

— Если бы было соответствующее законодательство, я бы на данный момент принял участие в выборах, – заявил Рогачук.

Фото: «Белсат»

— Каково ваше отношение к тому, что в избирательной кампании на данный момент не участвует ни один противник строительства аккумуляторного завода? Люди были сняты по надуманным причинам. Как вы считаете, эти люди должны были поучаствовать в выборах? – уточнил Кабанов

— Да, я знаю, что вчера был снят решением окружной комиссии Мороз, и я обеспокоен тем, что тема аккумуляторного завода будет замалчиваться, – сказал глава Брестского горисполкома

— Не будет, – пообещал Кабанов.

— Мне бы было бы удобнее, если бы представитель противников строительства завода был депутатом, но избирательная комиссия нашла нарушения, за которые его сняли, – вышел из ситуации Рогачук.

Фото: «Белсат»

Про фейковые и реальные страницы в соцсетях

Задав свои вопросы, противники завода покинули зал, и встреча снова пошла в штатном режиме бытовых вопросов про дороги, дворы и транспорт. Необычным был разве что вопрос про аккаунт Рогачука в социальной сети «ВКонтакте», о чем написали местные СМИ, но глава города признался, что это фейковая страница.

— Я есть только в одной сети, в «Одноклассниках». А та страница, к которой я не имею никакого отношения, уже удалена, – заявил Александр Рогачук.