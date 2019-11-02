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Инцидент в бассейне в Барановичах: 13 детей доставлены в больницу

  • 2.11.2019, 21:34
Инцидент в бассейне в Барановичах: 13 детей доставлены в больницу
Иллюстрационное фото

В бассейне перепутали ведра с химией.

В бассейне в Барановичах небрежность работников привела к госпитализации 13 детей.

Группа из 15 детей занималась в бассейне школы олимпийского резерва №4, когда вдруг почувствовали резь в горле. К тому же, как сообщает сайт МЧС, им стало трудно дышать.

Срочно вызвали скорую и спасателей.

Как оказалось, в тамбуре запасного выхода из бассейна случайно оказались рядом и смешались средство для обработки воды и средство для дезинфекции. В результате произошла химическая реакция, и пары хлора попали в зал бассейна.

13 из 15 детей доставлены в больницу для наблюдения. Опасности их жизни нет.


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