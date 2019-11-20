Где больше заряд бодрости: в кофе или в чае 1 20.11.2019, 8:33

1,221

Точки над «і» в популярном споре.

Издание «Лайфхакер» решило выяснить, какой напиток бодрит больше и сколько можно пить, не опасаясь за здоровье.

Кофеин — это природное вещество, которое содержится в 60 растениях. Оно есть и в чае, и в кофе, и в какао. В кофе все-таки больше, если, конечно, не считать специальных напитков без кофеина.

Сказать с абсолютной точностью, сколько миллиграммов кофеина в одном стакане, невозможно. Это зависит от нескольких факторов.

Во-первых, и кофе, и чай бывают разными, а в зависимости от сорта, способа обработки и даже от метода приготовления напитка изменяется и количество кофеина в листьях и зернах.

Во-вторых, чашка — понятие растяжимое. Кто-то пьет эспрессо только в стандартной порции и не больше, а кто-то наливает пол-литровую кружку крепкого чая и считает такими объемами.

К счастью для нас, количество кофеина ученые уже посчитали, причем не один раз, и, ориентируясь на эти данные, мы можем хотя бы приблизительно представлять, после какой по счету чашки пора остановиться. Вот на какие дозы могут рассчитывать любители кофе:

Сколько кофеина в кофе

Если же усреднять еще больше, то обычный стаканчик кофе навынос — это примерно 95 мг кофеина.

В обычном черном и зеленом чае кофеина гораздо меньше — до 50 мг на одну чашку, если не увлекаться специальными способами заварки.

Сколько кофеина в чае

А еще кофеин есть в кофейном йогурте и мороженом.

Без неприятных последствий врачи разрешают употреблять до 400 мг кофеина в день — это от двух до шести чашек кофе. Мы по-разному реагируем на кофеин: кому-то хватает чашки эспрессо, чтобы полдня не думать об усталости, а кто-то способен заснуть после третьего стакана капучино. Это связано с генетическими особенностями. Но, как бы то ни было, помните, что больше 600 мг кофеина в день — это все-таки перебор, который аукнется головной болью и скачущим сердцем.