Ученые расшифровали четыре древнейших рецепта в истории человечества 20.11.2019, 10:22

1,002

Команда из Гарварда даже приготовила блюда по ним.

Международная команда ученых, кулинарных историков и специалистов по клинописи воссоздала четыре древнейших известных рецепта, найденных на клинописных табличках.

Три древнейшие таблички датируются старовавилонским периодом, около 1730 г. до н.э., четвертым — неовавилонским периодом, то есть на тысячу лет позднее, отмечают авторы работы, сообщает nv.ua.

На каждой табличке есть несколько рецептов. Одна из трех самых старых перечисляет коллекцию из 25 рагу, в основном записаны ингредиенты с краткими инструкциями по приготовлению пищи. Две других таблички более подробны. Каждая из этих табличек в течение тысячелетий страдала от повреждений, что усложняло задачу приготовления подлинных древних вавилонских блюд.

Таблички экспонировались годами, но старые переводы клинописи нуждались в переосмыслении, поскольку раньше артефакты считали медицинскими рекомендациями. Кулинарные эксперты и специалисты по клинописи объединились, чтобы определить некоторые из трав и других ингредиентов в рецептах, а затем методом проб и ошибок они были воссозданы.

Команда из Гарварда хотела как можно ближе придерживаться рецептуры оригинальных блюд. Это довольно амбициозная цель, учитывая, насколько скудны некоторые из сохранившихся инструкций. Наличие ингредиентов также было проблемой.

Авторы исследования подготовили три рецепта, все с одной таблички: два рагу из ягненка — одно со свеклой, другое — с молоком и булочками — и вегетарианский рецепт, обогащенный пивным хлебом.

Разнообразие ингредиентов, сложная подготовка и персонал, который готовит эти блюда, позволяют предположить, что они предназначались для королевского дворца или храма. В то время немногие повара умели читать клинопись, поэтому рецепты, скорее всего, были записаны «для истории».

«Это событие дало нам возможность по-настоящему общаться с людьми того времени. Повторяя некоторые процессы, которые они использовали бы для приготовления этих рецептов, вы чувствуете себя ближе к культуре и людям, это помогает нам рассказать их историю», — признают авторы исследования.