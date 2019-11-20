Российский врач записал обращение к Путину про рваные ботинки 7 20.11.2019, 13:28

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Медик рассказал, что происходит в Ханты-Мансийском округе РФ.

Врач из Ханты-Мансийского автономного округа записал обращение к главному врачу больницы и президенту России Владимиру Путину. В своем "крике души" Владимир Тимочко заметил, что вовсе не получает зарплату в 79 тысяч рублей, о которой заявляла глава Минздрава России Вероника Скворцова. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По словам Тимочко, его зарплата - 30 тысяч рублей и он ходит в рваных ботинках. Обратиться к президенту его вынудило последнее требование главврача больницы пройти повышение квалификации в свободное от работы время. Ранее, по его словам, все врачи проходили повышение квалификации раз в 5 лет и на это время освобождались от работы с сохранением зарплаты. Теперь им предлагают обучаться либо параллельно с работой, либо в свое личное время, - заявил Тимочко.

После публикации видео некоторые из проблем Тимочко были решены руководством больницы: главврач организовал сотруднику повышение квалификации в рабочее время и на рабочем месте с сохранением зарплаты. Кроме того, врачу купили новые ботинки, пишет издание "ТВ2".

Однако зарплата медработника осталась прежней.

В 2010 году в России была объявлена реформа здравоохранения. Ее главной целью являлись оптимизация расходов за счет закрытия неэффективных больниц и строительство высокотехнологичных медицинских центров. В результате количество больниц в России уменьшилось в два раза, во многих регионах жители жалуются на недостаток лечебных учреждений и квалифицированных врачей, а медики жалуются на низкие зарплаты и переработки.

Недавно вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, признала, что оптимизация здравоохранения во многих регионах "проведена неудачно".

Ранее в июне Счетная палата России сообщила, что указ Владимира Путина от мая 2012 года о повышении зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнен в 50 из 85 российских.