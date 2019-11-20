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Правда о «выборах»
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НАТО признало космос своей сферой деятельности

  • 20.11.2019, 21:25
НАТО признало космос своей сферой деятельности
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг заявил, что «гордится историческим решением НАТО».

НАТО признало космос одной из сфер своей деятельности, сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я горжусь историческим решением НАТО признать космос рабочей областью наряду с воздухом, землей, морем и киберпространством», — написал он в Twitter.

По его словам, космос является «частью повседневной жизни», а также важен для защиты альянса, в частности навигации и разведки.


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