Видеофакт: Зеленский прибыл в Очаков встречать возвращенные РФ корабли 5 21.11.2019, 8:26

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Фото: ZelenskyyUa / Twitter

Первым в порт зашел катер «Никополь».

Вечером в среду, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Очаков Николаевской области, чтобы осмотреть корабли ВМС Украины, которые вернула РФ.

Прямую трансляцию вело hromadske, сообщает nv.ua.

Ранее возвращенные Россией малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» прибыли в порт Очаков в Николаевской области. Первым в порт зашел катер «Никополь», за ним буксир «Яны Капу».

Напомним, что 20 ноября корабли ВМС Украины, захваченные РФ в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, начали прибывать в Очаков Николаевской области.

Корабли были захвачены в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года во время их перехода из Одессы в Мариуполь. На борту кораблей было 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине захваченные украинские суда.

7 сентября 2019 года украинские моряки и работники СБУ вернулись в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.