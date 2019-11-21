Урбанист Варламов жестко раскритиковал «Маяк Минска» от Dana Holdings 3 21.11.2019, 20:40

1,041

Илья Варламов

Российский блогер и урбанист прошелся по району, который строят сербские друзья Лукашенко.

Российский блогер и урбанист Илья Варламов жестко раскритиковал район «Маяк Минска» от Dana Holdings, передает the-village.me.

«Вместо двора – парковки. До сих пор не научились делать входы на уровне земли и нормальные прозрачные двери. Бесконечные никому не нужные пустыри. Детская площадка, на которой не хочется играть. Раньше во дворах была зелень, теперь машины. Всё ценное пространство отдано под парковки. Детская площадка, словно это не новый район, а плохая компьютерная игра. Небезопасные переходы. Отсутствие чётких границ между домами. Это очень плохо! Один плюс – построили неплохой многоуровневый паркинг».

Также блогер не знает, куда выбросить металлическую банку, потому что на контейнерах для раздельного сбора мусора написано «пластик», «бумага» и «стекло».