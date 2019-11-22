Фоторепортаж: Как в Вильнюсе прощаются с Калиновским и его повстанцами 4 22.11.2019, 11:16

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Фото: DELFI

Сотни белорусов приехали на торжественные мероприятия в Вильнюс.

22 ноября в Вильнюсе прощаются с Кастусем Калиновским и его повстанцами. Сотни белорусов приехали на торжественное мероприятие в бывшую столицу Великого княжества Литовского. В трансляциях из Вильни видны десятки бело-красно-белых флагов, передает euroradio.fm.

В Вильнюсском кафедральном соборе пройдет молебен. Похороны повстанцев состоится в часовне на кладбище Росса.

Литва и Польша представлены на уровне президентов.