Ивонка Сурвилла: Калиновский - это наибольший герой в истории Беларуси 22.11.2019, 13:28

Ивонка Сурвилла

Председатель Рады БНР принимает участие в торжественном перезахоронении Калиновского и повстанцев.

Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года. Председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла принимает участие в мероприятиях в Вильнюсе:

- Я приехала бы сюда даже без официального приглашения, я прибыла отдать честь нашим героям. Калиновский - это наибольший герой в истории Беларуси. Это пример для всех. Когда я прочитала его публицистику, я была так взволнована: не было еще таких людей, которые бы так любили Беларусь. Он всегда был моим личным героем.

Белорусы Вильнюса добились того, чтобы меня и представителей Рады БНР официально пригласили сюда на церемонию. Сегодня мы также вручим здесь медали БНР. Хочу также сказать: когда-то мы точно возродим орден Кастуся Калиновского и будем его вручать выдающимся людям, - сказала Ивонка Сурвилла.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию торжественного перезахоронения Калиновского и повстанцев.