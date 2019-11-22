Фотофакт: В центре Витебска подняли бело-красно-белый флаг 4 22.11.2019, 19:14

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Борис Хамайда поднял национальный флаг в честь Калиновского.

Известный оппозиционер Борис Хамайда вышел 22 ноября в центр Витебска с бело-красно-белым флагом, чтобы отдать дань уважения и памяти национальному герою Беларуси Кастусю Калиновскому, чьи останки сегодня перезахоронили в Вильнюсе, пишет «Витебская весна».

В руках Борис Хамайда держал плакат, на котором было написано: «Сегодня, 22.11.2019, в Вильнюсе происходит перезахоронение национального героя Беларуси Кастуся Калиновского и других участников освободительного восстания 1863-1864 гг. Слава Героям!»

«Мы более полутора века не знали, где похоронен наш национальный герой Кастусь Калиновский и только недавно узнали... Я не имею сегодня возможности быть там, в Вильнюсе, но надо как-то отдать дань уважения национальному герою нашей страны. Поэтому я решил выйти с плакатами и с бело-красно-белым флагом», - пояснил Борис Хамайда.