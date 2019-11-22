Как минчанка к выпускному сбросила 17 килограммов 22.11.2019, 21:46

Дарья Грицкевич

Фото: из личного архива героини.Выпускной в университете, 2016 год

Дарья Грицкевич рассказала о своем пути к ЗОЖ.

Своим опытом похудения с tut.by делится Дарья Грицкевич: 25 лет, работает юристом, а еще «любит и умеет вкусно готовить». Дарья худела со школьных лет, совершила многие типичные ошибки худеющих, но сейчас нашла тот ЗОЖ, который ей подходит, — и для тела, и для души.

«Вес ушел, но вместе с тем в поджелудочной железе образовался камешек»

Фото: из личного архива героини. Дарья в 10-м классе

— Начну с того, что я всегда была склонна к полноте. Я люблю вкусно поесть и не считаю это каким-то отклонением от нормы. Совсем другое дело, если количество или качество этой самой «вкусной» еды отрицательно влияют на наше здоровье.

Сейчас я прекрасно понимаю, что всему есть мера и всегда важно суметь сказать нет, но особенную сложность вызывает необходимость сказать нет себе. Тем более в детстве или подростковом возрасте, когда хочется всего и сразу.

Так сложилось, что, начиная с 11-го класса (2011 год), я худела, причем в данном случае слово «похудение» охватило все существующие отрицательные характеристики этого процесса: когда делаешь все, чтобы добиться максимальных результатов за короткий срок.

Фото: из личного архива героини, 2014 год

Сначала к выпускному я сбросила 17 кг… Да, я отнюдь не была «дюймовочкой» (вес 83 кг при росте 167 см), но от этого до покупки платья на выпускной не страдала: у меня было много друзей, внимания. Но красивое красное платье из атласной ткани с открытыми плечами, в котором девушка хочет выглядеть богиней, все меняет! В свой выпускной я весила заветные 66 кг, выглядела, как мне казалось, шедеврально и даже до церемонии награждения порадовала себя кусочком засоленного, любимого мной сальца (ом-ном-ном). Что интересно, это одно из ярких воспоминаний того дня!

В общем, вес-то ушел благодаря одной известной белковой диете и продержался довольно долго (я ограничивала себя «правильными» продуктами и не ела после 18.00, так что на первый курс пришла в весе 63 кг). Но вместе с этим в поджелудочной железе образовался камешек, который до сих пор время от времени дает о себе знать приступами острой боли.

Фото: из личного архива героини.Выпускной в университете, 2016 год

Потом с соседками по комнате (привет, девчонки, очень вас люблю!) развлекались, экспериментируя с похудением наперегонки: то сидя на гречке с кефиром по две недели, то питаясь только яблоками с творогом или йогуртом. Зато могли позволить себе за стипендию с такой вот экономией сходить и в кино, и в музей, и на концерт.

Как вы сами понимаете, ни к чему хорошему это не привело: преподавателей пугал бледный вид, а врачи хватались за голову, когда видели уровень гемоглобина в крови. Потому что вместе с «жирком с боков» уходили так нужные нам мышцы.

Сейчас часто думаю: «Если бы мои нынешние мозги той глупенькой Даше, вот дел бы мы с ней наворотили!» — но это все, к сожалению, только мои фантазии.

«Думала, что нахожусь среди натренированных агентов спецразведки»

Фото: из личного архива героини

Наверное, мне нужно было через это пройти, чтобы, наконец, навести порядок в своей голове, а еще — встретить «своего» тренера.

В университете я то набирала вес (он колебался от 59 до 66 кг), то сбрасывала его. При этом особо изменений во внешнем виде не происходило, и даже если я худела — никто этого не замечал (плюс в том, что, когда толстела, — тоже).

На фоне стресса после окончания учебы (поиск рабочего места, первая работа) я прилично поднабрала… и стала весить 76 кг. В «состоянии хомячка» прошли 2017 и 2018 годы (все было классно, ведь жизнь — интересная штука, но лишний вес давал о себе знать: болью в спине, одышкой, плохим настроением от ставшей маленькой вещи, которую я раньше носила).

В 2018-м пришла на занятия к Оле (для меня — самый лучший тренер!) на групповые тренировки. Сказать, что я «умирала» — это ничего не сказать. Да, первое время было тяжело (жэстачайшэ). Через пару минут занятий мне казалось, что прошла уже вечность. Но пример других девчонок мотивировал (признаюсь, я долго думала, что нахожусь среди «терминаторов» или натренированных агентов спецразведки). Так «ушли» следующие 3 кг, я стала сильнее, выносливее, а тело — более подтянутым.

В начале 2019 года Оля предложила нам в качестве эксперимента поучаствовать в так называемом марафоне. Его суть была в следующем: нам необходимо было, кроме тренировок, питаться, заранее планируя рацион — калории, жиры, белки, углеводы. В качестве мотивации Оля предложила организовать для нас фотосессию весной. В общем, долго уговаривать не пришлось: после новогодних праздников всем хотелось сбросить «тяжесть».

Переполненные энтузиазмом, мы дружно закупились кухонными и напольными весами, установили приложения для подсчета калорий, обзавелись сантиметрами, набрались терпения и стали работать, с трепетом ожидая результатов. И заранее скажу — мы все их добились. И получили свою фотосессию!

Фото: из личного архива героини.Та самая фотосессия

Что я усвоила за это время: можно вкусно есть и худеть. Мы даже сначала дружно терроризировали нашего тренера вопросами: «А я не слишком много ем? Может, лучше сократить рацион?» После первых замеров вопросы отпали. Правда, время от времени Оле приходилось заставлять нас добирать дневную норму (да-да, добирать, а не наоборот). Главное правило — вечером не налегать на углеводы, не употреблять жиры и, конечно, соблюдать калорийность на день. И тренировки никто не отменял. Еще каждый день нужно было отчитываться о количестве съеденного, проходить не менее 10 тысяч шагов в день, пить не менее двух литров воды.

Фото: из личного архива героини.

Дарья сейчас

Так я сбросила еще 6 кг: вес в течение марафона то приходил, то уходил, но при этом размеры талии и бедер уменьшались. Сейчас я вешу 67 кг, но нравлюсь себе больше, чем когда-либо. Я понимаю, что важна не столько цифра на весах, сколько ее составляющие.

Фото: из личного архива героини

«Стоит мой ЗОЖ не так много благодаря огороду бабушки»

Вот такой мой реальный ЗОЖ: с вечно мокрой от пота спортивной формой, взвешиванием еды перед употреблением, радостью от покорения новых вершин и решения трудных задач, с принятием себя и своего веса и прекрасным чувством, которое накрывает во время и после тренировок — когда хочется жить, творить и танцевать.

Фото: из личного архива героини

А стоит мой ЗОЖ не так много (в том числе благодаря огороду бабушки): 12 занятий в месяц — 70 рублей. Примерный рацион — творожная запеканка (творог, яйца или яичные белки, заменитель сахара, манная крупа) либо творожники с клюквенным джемом, кофе с молоком на завтрак. На обед «гнезда» из куриной грудки с сыром, яйцом, помидором. Яблоко, банан, зефир в шоколаде или даже пара шоколадных конфет на перекус. Кабачок, запеченный с той же куриной грудкой, луком, морковью и греческим йогуртом под сырной «шапкой», на ужин. Все в среднем около 10 рублей.