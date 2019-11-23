Какой кофе полезнее — с молоком или без? 2 23.11.2019, 8:38

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Новые секреты утреннего напитка.

Бытует мнение, что молоко ослабляет вредное и усиливает полезное воздействие кофеина на организм, поэтому пить кофе с молоком не только вкусно, но и полезно. Разберемся, так ли это, пишет coffeefan.info.

Кофе богат витаминами и антиоксидантами. Но также в нем содержатся кислоты, раздражающие слизистую оболочку желудка. Кофе усиливает секрецию желудочного сока. Если это происходит с самого утра, до завтрака, когда желудок еще пуст, соляная кислота способна серьезно травмировать слизистую. Поэтому пить кофе натощак нежелательно даже здоровым людям. При повышенной кислотности, язве желудка, удаленном желчном пузыре медики настоятельно рекомендуют ограничить употребление напитка.

Молоко дает щелочную реакцию. Содержащийся в нем жир смягчает действие кислот. Так что кофе с молоком для людей с заболеваниями ЖКТ не так вреден, как обычный эспрессо. Кроме того, молоко ослабляет действие кофеина на сосуды, благодаря чему кофе с молоком не вызывает таких резких скачков давления, как черный кофе. Не зря итальянцы по утрам пьют не универсальный будильник-эспрессо, а более мягкий капучино.

Казалось бы, из вышесказанного следует вывод, что кофе с молоком полезен гипертоникам. Но проблема в том, что молоко содержит казеин. Казеиновый клей – один из самых прочных. Чтобы убедиться в этом, достаточно попробовать отмыть кастрюлю с присохшим к стенкам молоком без применения моющих средств.

Кофе с молоком зашлаковывает организм

То же самое происходит и на внутренней поверхности стенок сосудов. Организм взрослого человека просто-напросто не имеет ферментов, способных расщеплять казеин. Белок часто вызывает запоры, из-за чего в кишечнике образуются каловые камни, а в кровь попадают токсины. Из-за зашлакованности организма кожа покрывается высыпаниями, в том числе и гнойными. Если пить молоко время от времени, организм с трудом, но справляется со «сложным» продуктом. Но если кофе с молоком становится постоянной привычкой – вероятность заболевания сосудов повышается.

Многие любители кофейно-молочных коктейлей искренне убеждены, что молоко восполняет недостаток кальция, который вымывается из костей под действием кофе. Но это опасное заблуждение: организм – не детский конструктор, процессы насыщения его кальцием очень сложны. К примеру, кальций плохо усваивается при недостатке кремния. У тех, кто ест мало овощей, из-за чего недополучает кремния, кальций не укрепляет костную ткань, а лишь способствует отложению солей, и никакое молоко здесь помочь не в силах. Чем старше человек – тем быстрее его организм теряет кальций и тем сложнее восстановить кальциевый баланс.

Отсюда следует вывод: молоко немного смягчает непосредственное воздействие кофе на слизистую оболочку желудка и сердечно-сосудистую систему. Но процесс вымывания кальция из костной ткани оно не замедляет. За злоупотребление кофейно-молочными коктейлями можно поплатиться закупоркой сосудов, нарушениями пищеварения и постоянными запорами.

Противопоказания к употреблению кофе с молоком – почти те же, что и для черного кофе:

болезни ЖКТ;

склонность к запорам;

гипертония и другие заболевания сердечно-сосудистой системы;

удаленный желчный пузырь;

панкреатит;

чувствительная кожа, склонность к высыпаниям;

остеопороз;

индивидуальная непереносимость кофе или молока.

Конечно, для всех перечисленных категорий кофе с молоком не смертелен. Если очень хочется – можно выпить кофейно-молочный коктейль несколько раз в месяц. Но при ухудшении самочувствия лучше отказаться от кофе во всех видах.

Полностью здоровому человеку в возрасте до 30 лет не стоит пить кофе с молоком чаще, чем 2–3 раза в неделю. После 30 лет – не чаще 1 – 2 раз в неделю.

Кофе с молоком при диетах и коррекции веса

Любая диета – это вынужденная мера. Особого режима питания люди придерживаются или при каких-либо болезнях, или для похудения.

Диет, при которых рекомендовано употребление кисломолочных продуктов, – великое множество. Но со свежим молоком все сложнее.

Предназначение диеты – «разгрузить» организм, позволить ему не тратить силы на переваривание тяжелой пищи, а употребить их для нормализации обменных процессов, избавления от шлаков. Свежее молоко способствует запорам, то есть усугубляет ту самую зашлакованность, для устранения которой и придумана диета.

Отдельный вид диет – для похудения. Их великое множество, есть и такие, при которых позволено и даже рекомендовано пить кофе. Напиток действительно способствует снижению веса: кофеин ускоряет обмен веществ, способствует «сжиганию» жировых запасов, вещество эффективно при борьбе с целлюлитом, а содержащаяся в кофе хлорогеновая кислота – мощный антиоксидант.

Но если по условиям диеты требуется пить кофе – всегда имеется в виду черный. Свежее молоко ослабляет действие кофеина и нейтрализует хлорогеновую кислоту. То есть из-за одного кофейно-молочного коктейля все старания избавиться от лишнего веса могут пойти насмарку. Нет смысла испытывать неудобства, ограничивая себя в еде, и при этом сводить на нет всю пользу диеты употреблением молока.

Само по себе молоко не так уж калорийно: в зависимости от жирности, 40–70 кКал. Тем, кто здоров, но следит за весом, подсчитывая ежедневное количество калорий, из-за разницы в 10–20 кКал не стоит отказываться от кофе с вкусным цельным молоком и отдавать предпочтение обезжиренному. В любом случае после кофейно-молочного коктейля придется уменьшить рацион или вообще обойтись без ужина.

Кофе с молоком при беременности

Женщины, ожидающие появления ребенка, порой не в силах справиться с пристрастием к кофе и употребляют его с молоком. Кофе с молоком для беременных действительно полезнее черного, но при одном условии: если кофейно-молочные коктейли пить не чаще 1–2 раз в месяц.

Влияние кофе на организм при беременности:

кофе изменяет гормональный фон. В результате женщина, чья нервная система и без того нестабильна, испытывает тревожность, перепады настроения;

кофе ухудшает усвояемость железа, что ведет к анемии и крайне вредно для ребенка;

кофе сужает сосуды, из-за чего снабжение плода полезными веществами ухудшается;

кофе с молоком точно так же, как и черный, способствует вымыванию кальция из костной ткани, порче зубов. Молоко не восполняет недостаток кальция. Особенно опасен кофе для беременных в возрасте после 30 лет;

иногда кофе провоцирует тошноту и усиливает токсикоз.

Кофе с молоком при кормлении грудью (лактации)

Сеть полна заверений, что при грудном вскармливании не нужно отказываться от кофе с молоком. Причем те же горе-советчики утверждают, что детям до 7 лет кофе нельзя ни в коем случае. А еще не рекомендуют кормящим матерям есть шоколад, клубнику, огурцы и апельсины, которые во сто крат беднее аллергенами, чем кофе.

Организм ребенка в возрасте до 4 месяцев не расщепляет кофеин, а накапливает его. Вместе с молоком матери в желудок младенца попадает 1–1,5% кофеина. То есть после каждой выпитой матерью чашки кофе, пусть даже с молоком, ребенок получает 0,5–1 мг кофеина. И это вещество задерживается в организме младенца надолго. Стоит ли удивляться, что ребенок не спит и капризничает?

Кофеин влияет не только на нервную систему, но и на состав крови: препятствует усвоению железа. Добавим, что кофе сужает сосуды, из-за чего ухудшается лактация.

При грудном вскармливании употребление кофе категорически запрещается в течение первых 4 месяцев жизни ребенка. Если ребенок старше 6 месяцев, то мать может позволить себе 1–2 чашки кофе в месяц (минимум за 3 часа до кормления), но нужно быть готовой к тому, что малыш раскапризничается.

Кофе с молоком для детей

До 7 лет детям нежелательно давать ни черный кофе, ни с молоком. Но если ребенок старше 6 лет очень просит, иногда (не чаще одного раза в месяц) можно угостить его коктейлем из молока и 1–2 чайных ложек некрепкого натурального кофе. Если коктейль не подслащивать – вполне вероятно, что ребенок надолго потеряет к нему интерес.

В 10–12 лет подростки обычно «проникаются» прелестью сетевых кофеен и дешевого кофе из автомата. Лучше, если ребенок к этому времени попробует кофе дома и узнает, чем качественный напиток отличается от сомнительного суррогата.

Кофе с молоком для детей полезнее черного, но если подросток склонен к запорам, употребление напитка нужно строго ограничить. Также не рекомендуется давать кофе с молоком детям и подросткам с угревой сыпью.