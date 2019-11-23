закрыть
23 ноября 2019, суббота, 9:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Житель Мяделя: Беларуси сейчас нужны такие мужчины, как Калиновский

  • 23.11.2019, 9:13
Житель Мяделя: Беларуси сейчас нужны такие мужчины, как Калиновский
Фото: «Наша Ніва»

Лидер повстанцев имеет значение не только для истории, но и для современности.

Вчера в Вильнюсе прошло торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года.

Житель Мяделя Виктор Трофимчук приехал в Вильнюс и прокомментировал роль Калиновского в белорусской истории и современности:

«Калиновский - это не только герой Беларуси, но и пример мужества, жертвенности и того, каким должен быть белорусский мужчина. Беларуси сейчас не хватает именно мужчин - таких, каким был Калиновский».


популярное за неделю

Мнение

Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе Алексей Гончаренко
Лукашенко как статистическая погрешность
Лукашенко как статистическая погрешность Ирина Халип
Чем завершится нормандский саммит?
Чем завершится нормандский саммит? Виталий Портников
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси