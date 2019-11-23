Житель Мяделя: Беларуси сейчас нужны такие мужчины, как Калиновский 23.11.2019, 9:13

Фото: «Наша Ніва»

Лидер повстанцев имеет значение не только для истории, но и для современности.

Вчера в Вильнюсе прошло торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года.

Житель Мяделя Виктор Трофимчук приехал в Вильнюс и прокомментировал роль Калиновского в белорусской истории и современности:

«Калиновский - это не только герой Беларуси, но и пример мужества, жертвенности и того, каким должен быть белорусский мужчина. Беларуси сейчас не хватает именно мужчин - таких, каким был Калиновский».