Где искать сокровища царя Соломона? 3 23.11.2019, 12:54

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У современных ученых есть все шансы разгадать эту тайну.

Большинство профессиональных историков всегда достаточно скептически относилось к религии и ее артефактам. Однако, существуют факты, которые сложно сбросить со счетов. Явным тому примером является легендарный царь Соломон. Если верить древним сказаниям именно он построил храм в Иерусалиме, в котором находился Ковчег Завета — древний артефакт иудеев. Именно в нем находились две каменные доски, на которых Господь высек десять заповедей. Конечно же, такая находка являлась бы бесценным открытием для всего мира, но также в мифологическом храме находились и огромные богатства, пишет klady.info.

Легенды гласят, что в свое время в храм вторгся вавилонский царь Навуходоносор, чьи войска полностью разгромили величественное здания, а его дары унесли с собой в качестве награды. По этой причине длительное время исследователи абсолютно не принимали во внимание храм царя Соломона в качестве объекта изучения. Но, к счастью для науки, некоторые ученые все же отважились отправиться на поиски легендарного строения.

Одним из них был израильский исследователь Йигель Йадин, направившийся с археологической экспедицией по местам возможного правления Соломона. Именно ему открылись первые подтверждения, что библейский царь вовсе не вымысел. Проводя раскопки близ города Гацор исследователям удалось раскопать древние ворота города, которые стояли здесь приблизительно в Х веке до н.э. Йадин не остановился и направился в город Мегиддо. Здесь ему открылись такие же ворота. Позже ворота подобного типа были обнаружены и в Газере. Неужели слова из Библии, гласящие об укреплении царем Соломоном городов под названием Гацор, Газер и Мегиддо отнюдь не вымысел? Конечно, это могло являться лишь совпадением. Но ранее, в начале 30-х годов, другой израильтянин по фамилии Биран обнаружил надпись с именем Давид – так звали отца царя Соломона, в чье существование также не верили.

Исследования в этом направлении продолжились и далее. В 1979 году исследователь Габриэль Баркли обнаружил в Иерусалиме серебряные свитки, на которых были выписаны отрывки из книги «Числа» — одной из книг Пятикнижия Моисея. Возраст находки археологи считают 600 год до н.э. Подобные мысли наталкивают на мысль, что Библия была создана гораздо раньше, нежели принято думать. А значит, в ней вполне могли описываться времена царя Соломона.

Сейчас существует не так много доказательств того, что царь Соломон и Ковчег Завета действительно существовали. Но, так или иначе, они существуют. А значит, у современных ученых есть все шансы разгадать эту тайну, которая сможет изменить само понимание этого мира.