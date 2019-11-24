закрыть
24 ноября 2019, воскресенье, 15:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Ученые выяснили, сколько нужно отдыхать для нормальной жизни

  • 24.11.2019, 15:26
Ученые выяснили, сколько нужно отдыхать для нормальной жизни

Четыре дня выходных положительно сказываются на организме.

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, сколько отдыха нужно человеку, чтобы прожить нормальную, долгую жизнь, пишет unian.net.

В результате исследования выяснилось, что человеку нужно не менее трех недель ежегодного отпуска. По результатам исследования, те, кто проводил в отпуске меньше 21 дня в году, умирали на 37% чаще.

При этом даже четыре дня без работы положительно сказываются на организме, снижая уровень стресса. После недели отдыха у испытуемых в крови сократилось количество биомаркеров, указывающих на старение организма.

Оптимально отпуск нужен нормальному человеку через каждые 62 рабочих дня, то есть перерыв между каникулами не должен превышать трех месяцев.

Ранее ученые-кардиологи из Университета Хельсинки пришли к заключению о том, что короткий отпуск повышает риск смерти от болезней сердца и сосудов и уменьшает людям продолжительность их жизни.


популярное за неделю

Мнение

Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе Алексей Гончаренко