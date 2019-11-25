В Екатеринбурге напали на отделение посольства Беларуси 1 25.11.2019, 15:29

Фото: Анна Майорова / URA.RU

Неизвестные не только разбили окно, но и сожгли красно-зеленый флаг.

В Екатеринбурге неизвестные разбили стекло в отделении посольства Беларуси в России. Об этом сообщает местное издание ura.ru. Эту информацию также подтвердили tut.by в МИД Беларуси.

Дипломатическая миссия находится в самом центре Екатеринбурга на проспекте Ленина. Нападение произошло ночью 25 ноября. По сообщениям местных СМИ, хулиганы не только разбили окно, но и сожгли флаг Беларуси.

«Пока можем только подтвердить факт хулиганских действий, в результате которых было повреждено имущество отделения посольства в Екатеринбурге. Ведется разбирательство, выясняются все обстоятельства, на месте работают представители правоохранительных органов российской стороны», — сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Фото: Анна Майорова / URA.RU