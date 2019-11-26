В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник 2 26.11.2019, 12:15

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Фото: AFP

Артефакты были спрятаны у подножия храма богини любви и плодородия Баст.

Египетские археологи обнаружили древнюю сокровищницу с 75 деревянными и бронзовыми статуями и пятью мумиями льва, украшенными иероглифами. Артефакты были найдены в некрополе в Саккаре. Об этом сообщает издание Science Alert (перевод —lenta.ru).

Исследователи также раскопали мумифицированных кошек, кобр, крокодилов и скарабеев. Статуи изображают священного быка Аписа, мангустов, ибисов, соколов, древнеегипетского бога Анубиса в облике шакала, бога мира мертвых Осириса и богини войны Сехмет. Артефакты изготовлены во времена правления 26-й династии фараонов, в VII веке до нашей эры.

Фото: Egyptian Ministry of Antiquities/Facebook

Сокровищница располагалась у подножия храма богини любви и плодородия Баст, чьим священным животным является кошка.