В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник

В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник2
- 26.11.2019, 12:15
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Артефакты были спрятаны у подножия храма богини любви и плодородия Баст.
Египетские археологи обнаружили древнюю сокровищницу с 75 деревянными и бронзовыми статуями и пятью мумиями льва, украшенными иероглифами. Артефакты были найдены в некрополе в Саккаре. Об этом сообщает издание Science Alert (перевод —lenta.ru).
Исследователи также раскопали мумифицированных кошек, кобр, крокодилов и скарабеев. Статуи изображают священного быка Аписа, мангустов, ибисов, соколов, древнеегипетского бога Анубиса в облике шакала, бога мира мертвых Осириса и богини войны Сехмет. Артефакты изготовлены во времена правления 26-й династии фараонов, в VII веке до нашей эры.
Сокровищница располагалась у подножия храма богини любви и плодородия Баст, чьим священным животным является кошка.
Egypt unveiled a cache of 75 wooden and bronze statues and five lion cub mummies decorated with hieroglyphics at the Saqqara necropolis near the Giza pyramids in Cairo https://t.co/YXYPw7f0Ex— AFP news agency (@AFP) November 23, 2019
📷 @khaled_desouki pic.twitter.com/0oztWDVJut