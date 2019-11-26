Ученые впервые измерили пульс синего кита 26.11.2019, 21:54

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Ученые приблизились к киту на надувной лодке и разместили датчик у левого плавника животного.

Ученые из Стэнфордского университета впервые измерили пульс синего кита и узнали, что во время погружения за пищей сердцебиение животных сокращается до двух ударов в минуту. Раньше исследователи предполагали, что сердце кита производит 15 ударов в минуту, сообщает zn.ua со ссы New Scientist.

Ученые приблизились к киту на надувной лодке и разместили датчик у левого плавника животного. На протяжении девяти часов они могли следить за частотой сердечных сокращений животного. Достаточно часто пульс кита замедлялся до двух-восьми ударов в минуту.

Исследователи отмечают, что наибольшее время погружения кита достигало 16,5 минут, он опускался под воду на 184 метра. Он всплывал на промежутки времени от одной до четырех минут, тогда его пульс был максимальным и достигал 37 ударов в минуту.

Исследователи считают, что снижение частоты сердечных сокращений при погружении позволяет телу кита распределить насыщенную кислородом кровь от сердца к мышцам, необходимым для ныряния. Затем он поднимается к поверхности для восстановления.