Белорусы продали дом, а теперь должны вернуть покупателю $18 тысяч 29.11.2019, 8:45

Фото: onliner.by

Это первый случай в истории страны.

Надежда и Дмитрий перебрались в Беларусь из-под Санкт-Петербурга. Сперва российские пенсионеры поселились в Минске, потом решили переехать за город и присмотрели аккуратный домик в частном секторе Червеня. Супруги продали минскую «трешку», заплатили $45 000 по курсу и стали осваиваться на новом месте. Какое-то время обе стороны были довольны сделкой, но в первую же осень все изменилось: пенсионеры стали жаловаться на недостатки строительства и подали на продавца в суд. После долгих разбирательств дело получило неожиданный финал: продавца обязали вернуть пенсионерам около 36 тыс. рублей. Сайт onliner.by рассказывает о судебном прецеденте, который может многое изменить.

Коротко. История конфликта без эмоций

Эта история началась летом 2017-го. Обычный дом, обычная цена, обычная сделка — все как у всех. Надежда и Дмитрий несколько раз приезжали в Червень, чтобы посмотреть на продаваемый дом вживую. Соотношение цены и качества их, видимо, устроило — они довольно быстро согласились на предлагаемые условия.

Конфликт начал назревать через несколько месяцев после подписания договора, когда Беларусь накрыли осенние дожди. Новые хозяева стали жаловаться на протекающую крышу, говорить, что со временем выявили конструкционные недостатки, и требовали от продавца решить проблемы. Когда конфликт перешел за черту взаимопонимания, россияне обратились в суд.

В общей сложности разбирательства длились больше двух лет. Сперва новым владельцам отказал в иске районный суд, потом областной, но настойчивые супруги не останавливались и продолжали искать правду. Пенсионеры дошли до Верховного суда, который принял неожиданное решение: направить дело на повторное разбирательство, но на этот раз — в суд города Березино.

На «втором круге» судебных тяжб все решилось куда быстрее: после трех заседаний продавца обязали вернуть чуть больше 36 тыс. рублей — почти половину стоимости всего дома. Эти деньги должны покрыть расходы по переделке кровли, а также решить проблемы с проводкой, канализацией.

Другая сторона, очевидно, с таким положением дел не согласна. Проигравшие дело супруги уверены, что недостатки можно найти абсолютно в любом старом доме: о каких строительных технологиях может идти речь в случае с частным домом, построенным полвека назад?

Версия продавца

В доме на окраине Червеня Ольга Михайловна прожила почти тридцать лет. Они с мужем купили его еще в 1986-м. Старенькая постройка долгие годы не ремонтировалась: покойный хозяин много болел, а потом и вовсе оказался парализован. После смерти мужчины в жизни Ольги появился Виктор. Он решил привести жилье в порядок и затеял масштабный ремонт.

— Витя всю жизнь работал строителем. Мы с ним дом этот строили вы б только знали как! Хотели для себя его сделать, старались, до трех часов ночи пахали как ишаки, — эмоционально рассказывает Ольга Михайловна. Виктор стоит рядом, крутит в руках сигарету и показывает мозолистые ладони.

— Вот кто работал всю жизнь! Я вот этими руками все сделал! А теперь каким-то с… — срывается мужчина и убегает во двор.

— Витя расплакался, потому что все его руками создавалось. Он очень тяжело все это переживает, — продолжает хозяйка и пытается рассказать историю целиком.

Сейчас семья живет в другом частном доме, который находится буквально в двух минутах езды от проблемной постройки. Этот коттедж достался Ольге от свекрови после смерти мужа. Женщина решила продать один из домов, а вырученные деньги отдать детям.

— Тут почти двадцать соток. Садила там грядки — садила тут грядки, стройка тут — стройка там. Мне тяжело было. Дом, в котором мы сейчас находимся, был вообще ни о чем. Тут жили старики, которые никогда ничего не делали — может, два раза покрасили потолки только. Мы все отремонтировали и дали объявление.

Мне хотелось его продать, потому что у меня трое детей и все болтаются без жилья. Хотела хоть какой-то им дать в жизни старт, — едва сдерживает слезы пенсионерка.

Женщина говорит, что риелтора они не нанимали и решили пробовать продать дом своими силами. Сперва они просили нескромные $70 тыс. («потому что некоторые у нас и по сто тысяч продавали»), потом скинули ценник до $60 тыс., а после остановились на честных $45 тыс. по курсу.

— К нам приехали эти россияне. Сначала без риелтора. Их все-все устроило, они прямо влюбились в наш дом и умоляли не продавать его. Все посмотрели, слазили на крышу. В течение месяца они несколько раз звонили, потом еще раз приехали сами, а на третий раз — с риелтором. Они даже не торговались, хотя мы бы, может, и скинули немножко, — продолжает наша собеседница.

По словам Ольги, вскоре после заселения новые хозяева начали звонить с просьбами помочь в решении мелких бытовых проблем: разобраться с газовым котлом или пробить канализацию. Потом, однако, соседское общение прекратилось.

— Они неоднократно меня вызывали. Мы без вопросов помогали, Витя приходил. Но потом они начали наглеть. Звонит мне [Надежда]: «Когда Витя явится? Немедленно!» Я ей сказала, что Витя больше не явится. Она начала закидывать нас претензиями, говорить, что ее топит. Но почему летом не топило? Почему нас не топило? — возмущается Ольга.

— Они на суде говорили, что у них крыша течет, как решето. Но как они тогда жили там? И почему у них потолок не пожелтевший? Уже после покупки они жаловались, что возле дверей у них «порвана стена» (речь идет о деформации листа гипсокартона. — Прим. Onliner). Когда они в ноябре Витю позвали, там от потолка до пола была сплошная дыра! Потому что они вместо легких стеклянных дверей поставили две металлические — конечно гипс не выдержал, — рассказывает женщина и показывает фотографии интерьера, сделанные для объявления о продаже. На них никаких дефектов не видно.

— Хлопцы, я строитель сам. Кончал Червенское ГПТУ, плотник четвертого разряда. Я был бригадиром даже! И я вам скажу, что там обычная холодная терраса, там гипсокартон был, который повело, конечно, с дверями этими! — добавляет Виктор.

Супруги говорят, что их буквально закидывали претензиями: новые хозяева жаловались на канализацию, потрескавшуюся штукатурку на фундаменте. Позже все эти претензии были зафиксированы в заключении частной экспертизы, которую заказали россияне.

— Она, как только в эту хату заселилась, рассказывала мне: «Я такая по жизни скандальная, я всех директоров в России строила». А я значения этому не придала… А уже когда у них начались проблемы, она сказала: «Вы на меня будете три года пахать», — а я не поверила, — вспоминает женщина.

Версия покупателя

Мы приезжаем к дому, за который так долго пришлось воевать. Это обычный белорусский дом: желтый сайдинг, зеленый забор из металлопрофиля, перепаханный огород. На пороге встречает новая хозяйка, зовет в дом и с удовольствием рассказывает о конфликте. Говорит, и сама хотела обратиться в СМИ, чтобы рассказать о необычном случае.

— Мы сюда сбежали от внуков, от детей, потому что мы их вырастили! — честно объясняет причину своего переезда Надежда. — У мужа дети, у меня дети. У него внуки, у меня внуки. Когда у них все хорошо, они к нам — раз в гости! «Давайте шашлык, давайте у вас погуляем, готовьте нам пожрать». А как уехали — все, мама, убирай. Мы подумали, что сюда они часто ездить не будут.

Надежда рассказывает стандартную историю среднестатистического россиянина: отдыхали в белорусских санаториях, полюбили страну, на старости лет решили перебраться насовсем.

В 2013 году они продали квартиру в Гатчине (Ленинградская область) и купили «трешку» в Минске. В столице им нравилось, но через несколько лет жизни в квартире Надежда столкнулась с серьезной для современного человека проблемой: она здорово поправилась.

— Отдыхали мы хорошо: на концерты ездили, в рестораны ходили, около телевизора сидели… Смотрю — 85 килограммов. И никак не скидывается. Я сразу мужу сказала, что мне нужна своя земля, где я буду работать, — рассказывает женщина.

— Муж нашел через интернет этот домик. Мы увидели, что сначала он стоил $80 тыс., потом $60 тыс., а в конце вообще $45 тыс. Ну а на халяву и уксус сладкий!

— А снаружи он красивый, — добавляет хозяин.

— Красивый, кто ж спорит, — соглашается женщина. — Только крыша ведь неправильно уложена. Это и снаружи видно, просто мы дураки.

По словам Надежды, буквально через две недели после переезда у ее супруга случился инсульт. Его положили в одну больницу, потом в другую, потом в реабилитационный центр, а по возвращении у них и начались проблемы.

По их словам, сперва вода потекла из отверстия под лампочку на террасе. Надежда рассказала об этом прошлым хозяевам, после чего Виктор согласился помочь.

— Ушел Витек, я звоню и говорю, что опять течет. Я, как женщина, соображать не соображаю, но, думаю, полезу-ка я на крышу и посмотрю, как там все сверху смотрится. Залажу, а там все течет! У меня куча фотографий есть! — говорит Надежда.

Наши собеседники утверждают, что после этой встречи прошлые хозяева перестали снимать трубку и выходить на связь.

— И тут я встречаю Ольгу Михайловну в магазине, говорю про крышу. А она так стала и в ответ: «Нечего было металлические двери ставить! От этого и течет». Я ей и сказала, что буду в суд подавать. Написала в горисполком, сходила в отдел по защите прав потребителя, где мне задали странный вопрос: «А вы когда в секонд-хенде вещи покупаете, тоже их меняете?» Я хотела поругаться, но не стала. Потом мне объяснили, что нужно идти в суд — другого выхода нет, — рассказывает женщина долгую предысторию.

Потом были долгие попытки решить конфликт при помощи специалистов из различных ведомств, однако в конечном счете избежать суда все же не получилось. По словам Надежды, знающие люди уверили ее, что крыша построена совершенно неправильно, однако документальные подтверждения в суде как первой, так и второй инстанции у нее не приняли. В результате оба суда Надежда и Дмитрий проиграли, а вот Верховный суд посчитал, что в деле стоит разобраться еще раз.

Надежда говорит, что на этот раз уже после трех заседаний суд первой инстанции вынес решение: взыскать с продавца 36 700 рублей.

— Я вообще врать не умею и не буду. Я адвокату уже говорила: я девять судов выиграла, — гордо заявляет Надежда и соглашается показать недостатки, которые выявила экспертиза: кровлю, канализацию, проводку, баню. — Мы хотим, чтобы этот дом остался и нашим детям. Денег мы пока не получили, это будет долгая история.

Почему эта история важна

В ближайшее время Ольга Михайловна планирует подавать жалобу на риелтора, который помогал совершить сделку: по ее мнению, мужчина выполнил свою работу не в полной мере, что привело к серьезным последствиям. Сдаваться она не намерена.

— Сейчас я снова должна буду заплатить 950 рублей госпошлины. Это огромные деньги для меня, я пенсии 300 рублей получаю. Но что делать, придется. Я вообще в шоке от всех этих сумм. Разве поправить крышу стоит $15 тыс.? Ну тысяча, ну две! Не понимаю, — огорчается Ольга Михайловна.

Причастные к делу юристы говорят, что не помнят ничего подобного в белорусской судебной практике: едва ли кому-то удавалось вернуть часть денег за уже приобретенное жилье. Если это действительно так, история может стать судебным прецедентом (источником права). Вопрос только в том, кто этим правом будет пользоваться: пострадавшие от рук недобросовестных продавцов или мошенники, наживающиеся на чужой доверчивости.